Минсельхоз создал оперативный штаб для переориентации экспорта продукции

Минсельхоз создал оперативный штаб для переориентации сельскохозяйственного экспорта и устранения ограничений при транспортировке товаров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Группа будет выстраивать маршруты поставок с учетом текущих логистических ограничений. Для каждого региона власти определят наиболее эффективные направления на основе географии и экономики перевозок. Штабом будет руководить замглавы Минсельхоза Максим Боровой. В состав группы вошли федеральные и региональные власти, а также представители отрасли.

Источники «Ведомостей» сообщали, что Минсельхоз намерен обнулить до конца года таможенные пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы. Меры связаны с военными рисками в Черном и Азовском морях, из-за которых российские аграрии не могут экспортировать зерно. Это приводит к переизбытку предложения на внутреннем рынке.