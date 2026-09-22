Кремль призвал расширить Совет Безопасности ООН

Россия выступает за реформу Совета Безопасности (СБ) ООН, предполагающую его расширение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, появилось много стран, которые «должны иметь свой голос». О каких странах речь, господин Песков не уточнил.

Как отметил пресс-секретарь, право вето и институт постоянных членов СБ являются важными элементами структуры ООН. «Постоянное членство должно быть расширено в обязательном порядке: появилось много государств и межгосударственных образований, которые, безусловно, должны иметь свой голос в Совете Безопасности»,— сказал представитель Кремля на брифинге.

Совбез ООН состоит из пяти постоянных (Россия, КНР, США, Франция и Великобритания) членов и 10 непостоянных членов, пять из которых избираются ежегодно. Следующее тайное голосование намечено на 2028 год. В конце 2026 года уйдет в отставку генсек ООН Антониу Гутерриш. Он занимал этот пост два пятилетних срока подряд. На его место претендуют восемь кандидатов. В МИД России говорили, что пока не видят подходящего кандидата на пост генсека.

Подробности — в материале «Ъ» «Такой генсек нам не нужен».