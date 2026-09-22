Кремль призвал расширить Совет Безопасности ООН
Россия выступает за реформу Совета Безопасности (СБ) ООН, предполагающую его расширение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, появилось много стран, которые «должны иметь свой голос». О каких странах речь, господин Песков не уточнил.
Как отметил пресс-секретарь, право вето и институт постоянных членов СБ являются важными элементами структуры ООН. «Постоянное членство должно быть расширено в обязательном порядке: появилось много государств и межгосударственных образований, которые, безусловно, должны иметь свой голос в Совете Безопасности»,— сказал представитель Кремля на брифинге.
Совбез ООН состоит из пяти постоянных (Россия, КНР, США, Франция и Великобритания) членов и 10 непостоянных членов, пять из которых избираются ежегодно. Следующее тайное голосование намечено на 2028 год. В конце 2026 года уйдет в отставку генсек ООН Антониу Гутерриш. Он занимал этот пост два пятилетних срока подряд. На его место претендуют восемь кандидатов. В МИД России говорили, что пока не видят подходящего кандидата на пост генсека.
Подробности — в материале «Ъ» «Такой генсек нам не нужен».
Реформа Совета Безопасности ООН затрагивает не только количество мест, но и вопрос о том, какие страны получат постоянный статус и будет ли он связан с правом вето. В 2023 году администрация США рассматривала вариант с добавлением до шести постоянных членов без права вето. Россия тогда выступала за включение влиятельных развивающихся государств и не видела смысла в продвижении Германии и Японии.
О постоянном месте в Совете Безопасности давно заявляют Бразилия, Индия, ЮАР, Нигерия и Египет. Среди потенциальных кандидатов также назывались Мексика, Индонезия и Саудовская Аравия, а из западных претендентов — Япония и Германия. Сторонники изменений из развивающихся стран считают, что нынешний состав недостаточно отражает интересы Африки, Азии и Латинской Америки.
Процедура реформы зависит от всех пяти нынешних постоянных членов, поскольку поправки к Уставу ООН потребуют их ратификации. По оценке российского дипломата в 2023 году, попытка обойти позицию любого из них может привести к расколу организации. При расширении Совета с 15 до 25 участников одновременно может уменьшиться доминирование Запада, а роль Москвы и Пекина — стать менее заметной.