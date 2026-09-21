Председатель избиркома Удмуртии опровергла слухи о вбросах на УИК в Ижевске

Председатель избиркома Удмуртии Светлана Пальчик назвала слухами информацию из анонимных Telegram-каналов о возможном вбросе бюллетеней на ТИК в Октябрьском районе Ижевска. Ее слова с брифинга передает корреспондент «Ъ-Удмуртия».

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«Конечно, мы в дни голосования видим и вбросы, и фейки, и просто эмоциональные реакции на какие-то действия <...> Были такие слухи, которые специально закидывались в информационное пространство»,— сказала госпожа Пальчик. При подведении итогов никаких внештатных ситуаций допущено не было, добавила она.

«Сегодня в первой половине дня приезжали территориальные комиссии со всей республики и сдавали оригиналы своих документов. Поэтому сейчас, буквально несколько минут назад, мы приняли решение <...> и утвердили результаты выборов по одномандатным округам»,— отметила председатель избиркома Удмуртии.

На том же брифинге озвучили основные цифры по основной кампании. «Единая Россия» (ЕР) набрала на выборах в Госдуму в Удмуртии 47,24%. За КПРФ отдали 18,33% голосов, за «Новых людей» — 11,28%, за ЛДПР — 10,56%, за «Справедливую Россию» — 5,01%. Остальные партии набрали менее 5%.

Победители по Удмуртскому и Ижевскому одномандатным округам Андрей Исаев и Олег Гарин (представители ЕР) набрали 44,85 и 44,03%. Следом идут коммунисты Иван Гвоздак (15,96%) и Юрий Балахонцев (19,06%). Тройки замыкают кандидаты от «Новых людей» Татьяна Журавлева (15,61%) и Станислав Шестаков (9,93%).

Итоговая явка составила 51,58% — это 596,9 тыс. избирателей. Напомним, что в 2021 году ЕР набрала 35,63%. Второе место заняла КПРФ (25,31%), третье — ЛДПР (9,64%).