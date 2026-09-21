«Единая Россия» получила в Ижевске чуть более 40% голосов на выборах в Госдуму

Меньше всего за «Единую Россию» (ЕР) в Ижевске, по предварительным данным, проголосовали в Индустриальном районе — 36,3%. В Устиновском районе результат составляет 36,8%, в Ленинском — 40,6%, в Первомайском — 46,1%, в Октябрьском — 51,5%. В последний раз система ЦИК обновлялась по этим территориям в диапазоне с 05:00 до 07:00. Среднее арифметическое составило 42,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Напомним, трехдневные выборы в Удмуртии завершились 20 сентября в 20:00. Закрыты все 1094 избирательных участка. По данным ЦИК РФ, явка на выборах депутатов Госдумы в республике составила 48,9%, что на 1,5 п. п. выше, чем пять лет назад. Дистанционно проголосовали 93% из 136,6 тыс. заявившихся. По словам председателя избиркома республики Светланы Пальчик, серьезных нарушений, влияющих на легитимность и открытость процесса, не было.

В одномандатных округах победу одержали единороссы, действующие депутаты Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев и Олег Гарин. По Удмуртскому и Ижевскому округам к утру 21 сентября партия власти набрала менее 50% голосов. В Глазове, Сарапуле и Можге — менее 40%, за исключением Воткинска, где за ЕР проголосовали 49% избирателей.