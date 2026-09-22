Теннис
Рейтинг АТР
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 500 очков. 2 (2). Александр Зверев (Германия) — 9690. 3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 5560. 4 (4). Бен Шелтон (США) — 4680. 5 (5). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3890. 6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 3770. 7 (7). Флавио Коболли (Италия) — 3720. 8 (8). Фрэнсис Тиафо (США) — 3380. 9 (9). Алекс де Минаур (Австралия) — 3300. 10 (10). Тейлор Фриц (США) — 3175. 11 (11). Артюр Фис (Франция) — 3150. 12 (12). Новак Джокович (Сербия) — 2980. 13 (13). Лернер Тьен (США) — 2715. 14 (14). Рафаэль Ходар (Испания) — 2659. 15 (15). Якуб Меншик (Чехия) — 2495. 16 (16). Брендон Накашима (США) — 2410. 17 (18). Каспер Рууд (Норвегия) — 2335. 18 (19). Томми Пол (США) — 2325. 19 (21). Валантен Вашро (Франция) — 2250. 20 (22). Лучано Дардери (Италия) — 2200… 25 (25). Андрей Рублев — 1930. 26 (26). Карен Хачанов (оба — Россия) — 1800.
Рейтинг WTA
1 (1). Елена Рыбакина (Казахстан) — 9901 очко. 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7875. 3 (3). Джессика Пегула (США) — 7265. 4 (4). Кори Гауфф (США) — 7244. 5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 5743. 6 (6). Линда Носкова (Чехия) — 5328. 7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4809. 8 (8). Каролина Мухова (Чехия) — 4683. 9 (9). Ига Швёнтек (Польша) — 4119. 10 (10). Марта Костюк (Украина) — 4040. 11 (11). Аманда Анисимова (США) — 3363. 12 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2935. 13 (16). Ива Йович (США) — 2841. 14 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2588. 15 (14). Виктория Мбоко (Канада) — 2521. 16 (15). Сорана Кырстя (Румыния) — 2464. 17 (17). Наоми Осака (Япония) — 2306. 18 (18). Александра Эала (Филиппины) — 2276. 19 (19). Элизе Мертенс (Бельгия) — 2165. 20 (20). Джасмин Паолини (Италия) — 2123. 21 (22). Анна Калинская — 2043... 27 (21). Екатерина Александрова — 1811… 37 (50). Людмила Самсонова — 1284... 81 (81). Алина Корнеева (все — Россия) — 892.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.