«Роскосмос»: работа МКС не повлияет на запуск Российской орбитальной станции
Эксплуатация Международной космической станции (МКС) будет продлена до 2030 года, подтвердил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Он заверил, что работа МКС не повлияет на сроки создания Российской орбитальной станции (РОС).
На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным господин Баканов рассказал, что продление работы МКС Россия согласовала с США. МКС сейчас состоит из двух сегментов: российского и американского. «Мы пошли навстречу и еще на два года продлим работу Международной космической станции. Это не повлияет на сроки создания Российской орбитальной станции, мы запараллелили эти процессы»,— заверил глава «Роскосмоса» (цитата по сайту правительства).
МКС ввели в эксплуатацию в ноябре 1998 года. В проекте участвуют Россия, США, Япония, Канада, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция и Великобритания. Плановое понижение МКС начнется в 2028 году, процесс займет около двух лет. Вместо МКС Россия намерена до 2032 года запустить РОС.
Подробности — в материале «Ъ FM» «РОС выйдет за МКС».
Параллельная эксплуатация Международной космической станции (МКС) и создание Российской орбитальной станции (РОС) предполагают не резкий отказ от одной станции в пользу другой. По описанному сценарию РОС выведут на орбиту МКС, состыкуют с ней для проверок, затем заберут необходимые элементы и отстыкуют уже как самостоятельную станцию.
График проекта, утвержденный в июле 2024 года, предусматривает запуск научно-энергетического модуля в 2027 году и формирование основной конфигурации из четырех модулей до 2030 года. В 2031–2033 годах станцию планировали расширить еще двумя целевыми модулями. Отдельным ограничением остается ее будущая загрузка: российский сегмент МКС использовался не полностью, и для РОС вопрос наполнения научной и иной работой также назывался проблемным.