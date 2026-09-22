«Роскосмос»: работа МКС не повлияет на запуск Российской орбитальной станции

Эксплуатация Международной космической станции (МКС) будет продлена до 2030 года, подтвердил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Он заверил, что работа МКС не повлияет на сроки создания Российской орбитальной станции (РОС).

На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным господин Баканов рассказал, что продление работы МКС Россия согласовала с США. МКС сейчас состоит из двух сегментов: российского и американского. «Мы пошли навстречу и еще на два года продлим работу Международной космической станции. Это не повлияет на сроки создания Российской орбитальной станции, мы запараллелили эти процессы»,— заверил глава «Роскосмоса» (цитата по сайту правительства).

МКС ввели в эксплуатацию в ноябре 1998 года. В проекте участвуют Россия, США, Япония, Канада, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция и Великобритания. Плановое понижение МКС начнется в 2028 году, процесс займет около двух лет. Вместо МКС Россия намерена до 2032 года запустить РОС.

Подробности — в материале «Ъ FM» «РОС выйдет за МКС».