«Роскосмос» и NASA вместе сведут МКС с орбиты

Международную космическую станцию (МКС) сведут с орбиты два российских грузовых корабля «Прогресс» и американский корабль USDV. Плановое понижение орбиты начнут в 2028 году, заявил «РИА Новости» представитель «Роскосмоса».

Россия и США согласовали программу сведения МКС с орбиты. Весь процесс займет около двух лет. Планируется подготовить соглашение, в котором пропишут распределение ответственности между «Роскосмосом» и NASA.

«В процессе сведения... будут задействованы американский корабль, который специально разрабатывается в настоящее время для сведения МКС с орбиты (United States Deorbit Vehicle), и два российских грузовых корабля "Прогресс"»,— рассказал собеседник агентства.

МКС ввели в эксплуатацию в ноябре 1998 года. В проекте участвуют Россия, США, Япония, Канада, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция и Великобритания. В 2023 году бывший глава NASA Билл Нельсон заявил, что станцию сведут с орбиты из-за ее устаревания. Россия вместо МКС намерена запустить Российскую орбитальную станцию до 2032 года. Запуск ее первого модуля запланирован на 2028 год.