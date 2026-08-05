РОС выйдет за МКС

В «Роскосмосе» рассказали, как потопят Международную космическую станцию. МКС будут сводить с орбиты поэтапно совместно с NASA. В пресс-службе российской корпорации сообщили “Ъ FM”, что процесс начнется не ранее 2028-го и займет около двух лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос

Работы будут выполнять два отечественных грузовых корабля «Прогресс» и один американский, который разрабатывается специально для этих целей. В «Роскосмосе» отказались комментировать сроки появления на орбите Российской орбитальной станции. Руководитель полета марсианской имитационной миссии, автор блога «Юра, мы справимся!» Марат Айрапетян предполагает, что эти процессы будут проходить параллельно:

«МКС не завершит свое существование, пока не будет выведена новая станция, притом и у РФ, и у США. Нельзя, чтобы был какой-то перерыв, потому что в обеспечении космической сферы задействованы тысячи людей. К тому моменту, когда МКС будет сводиться, уже должна полететь РОС. Свод МКС — очень сложная задача: это самый большой объект, построенный в космосе. Станция составляет 100 м в длину, 70 в ширину. И, конечно, важно свести ее в заданную точку на Земле, чтобы случайно не задеть никакие жилые регионы и чтобы на Земле не было никаких катаклизмов.

Я предполагаю, что части модулей будут постепенно отстыковываться, и орбиты будут сводиться в заданную точку. Это будет постепенный процесс. Возможно, даже какие-то модули будут переиспользоваться, или же их продадут. Дальше будет работать Российская орбитальная станция (РОС). Может ли она полностью заменить МКС?

Я бы сказал, что это другое техническое устройство. МКС изначально создавалась как оплот международного сотрудничества.

Все модули МКС взаимосвязаны, то есть российский и американский сегмент не могут жить отдельно. Через какое-то время, вероятно, к РОС подключатся страны БРИКС. Такие переговоры уже велись. Возможно, будет вовлечен Китай. А у Штатов активно продвигается лунная программа, в 2028 году запланированы уже первые высадки на спутник, кстати, как и у КНР».

Кроме того, стороны планируют подготовить соглашение о распределении ответственности между «Роскосмосом» и NASA. Ожидается, что российская орбитальная станция станет многоцелевой площадкой. Она сможет трансформироваться из научной лаборатории в промышленное производство материалов, полупроводников и биомедицинских препаратов, ранее отмечали в «Роскосмосе».

После сведения МКС с орбиты российские и американские астронавты могут продолжить сотрудничество, допускает научный руководитель московского космического клуба Иван Моисеев:

«Планы достаточно быстро меняются, но не по срокам, а по характеру. Должно произойти так: РОС выводится на орбиту МКС, стыкуется с ней. После тестовых проверок она что-то берет с международной станции и отстыковывается, становясь отдельной структурой. Российский сегмент МКС небольшой, он слабо нагружен. Удастся ли нагрузить следующую национальную станцию, тоже большой вопрос и большая проблема для Академии наук.

Сотрудничество с американцами, по всей видимости, останется в той части, которая сейчас идет, и затронет перекрестные полеты.

Скажем, полет российского космонавта на какую-либо из будущих станций США и обратный полет американца на станцию РФ. Пока такой проект существует, он, в общем-то, нужен для безопасности».

Изначально предполагалось, что МКС проработает до 2020-го, но после, по согласованию с другими партнерами, сроки решили сдвинуть.

Анна Кулецкая