FT: Еврокомиссия вернулась к идее использования замороженных российских активов

Европейская комиссия возобновила обсуждение предложений, которые убедили бы правительства стран ЕС одобрить использование замороженных активов России для передачи их Украине. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Подобную попытку уже заблокировала Бельгия, где находится большая часть активов российского Центробанка. Бельгийское правительство и его союзники сослались на отсутствие достаточных гарантий распределения рисков в случае правового ответа со стороны РФ. Еврокомиссия планирует предложить варианты, которые могут оказаться более приемлемыми для Бельгии. При этом новых решений нет, а все обсуждаемые подходы далеки от консенсуса, указывает FT.

В Бельгии заявили, что их позиция не изменилась и любое предложение по замороженным российским активам должно предусматривать «полное и юридически безупречное решение, охватывающее как активы, так и обязательства Euroclear (депозитария.—"Ъ") и Бельгии».

После начала спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили около €300 млрд российских активов. Средства преимущественно хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Страна установила запрет на их использование, так как не хочет единолично брать риски их возможного возвращения России. При этом Евросоюз уже частично финансировал Украину за счет замороженных российских активов.