FT: Еврокомиссия вернулась к идее использования замороженных российских активов
Европейская комиссия возобновила обсуждение предложений, которые убедили бы правительства стран ЕС одобрить использование замороженных активов России для передачи их Украине. Об этом сообщает Financial Times (FT).
Подобную попытку уже заблокировала Бельгия, где находится большая часть активов российского Центробанка. Бельгийское правительство и его союзники сослались на отсутствие достаточных гарантий распределения рисков в случае правового ответа со стороны РФ. Еврокомиссия планирует предложить варианты, которые могут оказаться более приемлемыми для Бельгии. При этом новых решений нет, а все обсуждаемые подходы далеки от консенсуса, указывает FT.
В Бельгии заявили, что их позиция не изменилась и любое предложение по замороженным российским активам должно предусматривать «полное и юридически безупречное решение, охватывающее как активы, так и обязательства Euroclear (депозитария.—"Ъ") и Бельгии».
После начала спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили около €300 млрд российских активов. Средства преимущественно хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Страна установила запрет на их использование, так как не хочет единолично брать риски их возможного возвращения России. При этом Евросоюз уже частично финансировал Украину за счет замороженных российских активов.
Ключевой вопрос для такой схемы — не только направить средства Украине, но и заранее определить, кто возместит потери, если изъятие будет оспорено и активы придется возвращать. При обсуждении изъятия Бельгия требовала от стран ЕС юридически обязывающих, безусловных и безотзывных гарантий по кредиту и распределения всех правовых рисков между странами объединения. Поэтому согласование упирается в конструкцию гарантий и обязательств, а не только в политическое решение об использовании средств.
Юридический риск связан сразу с несколькими возможными процедурами: решение можно оспорить в Суде ЕС в Люксембурге, а претензии к Бельгии — заявить в ее юрисдикции или в Международном суде ООН в Гааге на основании нарушения суверенных иммунитетов. Если Суд ЕС сочтет регламент нарушающим нормы о суверенном иммунитете или несоразмерно ограничивающим право собственности государства, спорные положения могут быть аннулированы.
Дополнительная проблема — отсутствие автоматической страховки для инфраструктуры, через которую проходят активы. Европейский центральный банк отказался помогать Бельгии в кризисной ситуации с Euroclear, а глава депозитария допускала обращение в суд при конфискации средств; Россия также заявила о намерении использовать весь арсенал правовых средств против тех, кто примет и реализует такие решения.