Представитель Овечкина опроверг информацию о травме хоккеиста

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин не получал травму нижней части тела. Об этом «РИА Новости» заявил агент хоккеиста Глеб Чистяков.

Ранее форвард не вошел в состав «Вашингтона» на предсезонные матчи против «Бостон Брюинс» (2:3) и «Филадельфия Флайерс» (5:2). По информации журналистки Сэмми Силбер, он не принял участие в играх из-за повреждения. «Нет никакой травмы. Пропускает, потому что это предсезонные игры»,— сказал Глеб Чистяков.

Предстоящий сезон станет для Александра Овечкина 22-м в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). С 2005 года он выступает за «Вашингтон», в составе которого завоевал Кубок Стэнли (2018). Россиянин является рекордсменом лиги по числу шайб в регулярных чемпионатах. На его счету 929 голов в 1573 матчах.

Арнольд Кабанов