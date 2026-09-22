Рекордное число россиян подали заявки на отбор в отряд космонавтов
Баканов: «Роскосмос» получил 12 тысяч заявок на вступление в отряд космонавтов
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил о рекордном числе заявок на отбор в отряд космонавтов. По его словам, о своем желании заявили 12 тыс. человек.
«Важно отметить, что в этом году у нас был открытый набор космонавтов, и мы побили рекорд благодаря тому, что на едином портале Госуслуг разместили оповещение», — рассказал глава «Роскосмоса» на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
По словам Дмитрия Баканова, первичный отбор уже прошли 350 человек. Корпорация завершит конкурс и объявит имена победителей до конца года, пообещал он.
Открытый набор в отряд космонавтов проходил с 12 апреля по 30 июня. Документы можно было подать на портале «Госуслуг». Среди критериев были отменное здоровье, высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук и владение иностранными языками. Возраст претендентов не должен был превышать 35 лет.
Масштаб нынешнего конкурса резко отличается от прежних наборов: в 2018 году было подано более 400 заявок, а до финала дошли 13 претендентов. В предыдущих конкурсах число претендентов обычно исчислялось сотнями, но до финальной стадии добирались лишь несколько десятков человек, поэтому основное сокращение происходит уже после массовой подачи документов.
Отбор состоит из заочного и очного этапов. Сначала проверяют документы и формальные требования, затем кандидаты проходят медицинское обследование, проверку физической подготовки, тесты по физике и математике, профессиональное и психологическое тестирование, а также оценку знания европейского иностранного языка. В нынешнем наборе для анализа медицинских, психологических и физических показателей впервые планируется использовать систему с элементами искусственного интеллекта, но окончательные решения принимают эксперты Центра подготовки космонавтов, РКК «Энергия» и ИМБП РАН.
Прохождение конкурса не означает немедленного полета. Отобранные кандидаты увольняются с прежней работы и начинают курс тренировок, после которого проходят повторную медкомиссию. Затем следует профильная подготовка под конкретную миссию и корабль, а после государственных экзаменов и присвоения квалификации «космонавт-испытатель» до включения в реальные экипажи обычно проходит еще один-два года.