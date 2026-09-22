Рекордное число россиян подали заявки на отбор в отряд космонавтов

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил о рекордном числе заявок на отбор в отряд космонавтов. По его словам, о своем желании заявили 12 тыс. человек.

«Важно отметить, что в этом году у нас был открытый набор космонавтов, и мы побили рекорд благодаря тому, что на едином портале Госуслуг разместили оповещение», — рассказал глава «Роскосмоса» на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По словам Дмитрия Баканова, первичный отбор уже прошли 350 человек. Корпорация завершит конкурс и объявит имена победителей до конца года, пообещал он.

Открытый набор в отряд космонавтов проходил с 12 апреля по 30 июня. Документы можно было подать на портале «Госуслуг». Среди критериев были отменное здоровье, высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук и владение иностранными языками. Возраст претендентов не должен был превышать 35 лет.