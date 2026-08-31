«М.Видео» сообщило о рекордном месячном притоке продавцов на площадку

Составлено ИИ-Ассистентъ

В июле 2026 года количество новых продавцов на маркетплейсе «М.Видео» выросло на 59,2% по сравнению с июнем, и на 168% относительно января 2026 года. Этот рост происходит на фоне активного поиска продавцами альтернативных площадок после атак беспилотников на складские объекты Wildberries и Ozon, которые начались 18 июля и 22 августа 2026 года соответственно. Собеседники "Ъ" на рынке электронной коммерции отмечают, что перебои в работе складов и неопределенность компенсаций заставляют селлеров диверсифицировать риски и распределять товарные запасы.

Маркетплейс «М.Видео» предлагает гибридную модель доставки, используя 8 крупных складов, 51 региональный центр и несколько сотен магазинов в качестве мини-логистических центров, что позволяет продавцам не концентрировать все запасы на больших складах. Комиссии «М.Видео» варьируются от 0,5% до 28,5%, что значительно ниже средних комиссий Ozon (47,8%) и Wildberries (42,7%) во втором квартале 2026 года. В январе 2026 года «М.Видео» расширила ассортимент своего маркетплейса, запустив новую категорию «Мебель» как часть стратегии по развитию нетехнических направлений. Компания также планирует инвестировать около 9 млрд рублей в 2026 году в развитие ИТ-инфраструктуры, модернизацию технологической платформы и клиентских сервисов.

В марте 2026 года Владислав Бакальчук был назначен генеральным директором группы компаний «М.Видео-Эльдорадо» с целью трансформации «М.Видео» в универсальную мультикатегорийную платформу. С сентября 2025 года он занимал пост исполнительного директора операционной компании ООО «МВМ». Под его руководством компания расширяет ассортимент, привлекая новых партнеров и усиливая логистическую инфраструктуру. С 2025 года «М.Видео» проводит трансформацию бизнес-модели, переходя к маркетплейсу с собственной офлайн-розницей и партнерскими пунктами выдачи заказов. В 2025 году компания начала переход на агентскую схему поставок с крупнейшими поставщиками, что позволило рассчитываться по факту продаж и снизить потребность в оборотном капитале.