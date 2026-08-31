«М.Видео» сообщило о рекордном месячном притоке продавцов на площадку
«М.Видео»: месячный приток продавцов маркетплейса достиг рекордных 1,6 тысяч
В июле к «М.Видео» присоединилось более 1,6 тыс. продавцов, что стало максимальным месячным показателем. Общее число партнеров маркетплейса превысило 12 тыс., сообщила его пресс-служба.
По данным компании, динамика роста регистраций «усилилась во второй половине месяца и продолжилась в августе». Максимальный недельный показатель по числу новых регистраций был зафиксирован на 31-й неделе 2026 года — тогда процедуру регистрации начали более 900 продавцов. Директор по развитию «М.Видео» Карен Ашрафян заявил, что компания заранее готовит логистические мощности и развивает инфраструктуру маркетплейса, чтобы обеспечить стабильную работу при росте спроса. «Активное подключение новых селлеров показывает, что открытая модель "М.Видео", позволяющая им торговать сразу на нескольких витринах, востребована рынком»,— убежден он.
«М.Видео» запустило маркетплейс в 2020 году. По итогам января—мая 2026 года его оборот вырос на 303% год к году и достиг 14,6 млрд руб. В компании говорили «Ъ», что в этом году намерены инвестировать около 9 млрд руб. в развитие своей ИТ-инфраструктуры.
В июле 2026 года количество новых продавцов на маркетплейсе «М.Видео» выросло на 59,2% по сравнению с июнем, и на 168% относительно января 2026 года. Этот рост происходит на фоне активного поиска продавцами альтернативных площадок после атак беспилотников на складские объекты Wildberries и Ozon, которые начались 18 июля и 22 августа 2026 года соответственно. Собеседники "Ъ" на рынке электронной коммерции отмечают, что перебои в работе складов и неопределенность компенсаций заставляют селлеров диверсифицировать риски и распределять товарные запасы.
Маркетплейс «М.Видео» предлагает гибридную модель доставки, используя 8 крупных складов, 51 региональный центр и несколько сотен магазинов в качестве мини-логистических центров, что позволяет продавцам не концентрировать все запасы на больших складах. Комиссии «М.Видео» варьируются от 0,5% до 28,5%, что значительно ниже средних комиссий Ozon (47,8%) и Wildberries (42,7%) во втором квартале 2026 года. В январе 2026 года «М.Видео» расширила ассортимент своего маркетплейса, запустив новую категорию «Мебель» как часть стратегии по развитию нетехнических направлений. Компания также планирует инвестировать около 9 млрд рублей в 2026 году в развитие ИТ-инфраструктуры, модернизацию технологической платформы и клиентских сервисов.
В марте 2026 года Владислав Бакальчук был назначен генеральным директором группы компаний «М.Видео-Эльдорадо» с целью трансформации «М.Видео» в универсальную мультикатегорийную платформу. С сентября 2025 года он занимал пост исполнительного директора операционной компании ООО «МВМ». Под его руководством компания расширяет ассортимент, привлекая новых партнеров и усиливая логистическую инфраструктуру. С 2025 года «М.Видео» проводит трансформацию бизнес-модели, переходя к маркетплейсу с собственной офлайн-розницей и партнерскими пунктами выдачи заказов. В 2025 году компания начала переход на агентскую схему поставок с крупнейшими поставщиками, что позволило рассчитываться по факту продаж и снизить потребность в оборотном капитале.