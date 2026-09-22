Минсельхоз: мясо птицы подорожало из-за роста издержек производства

Динамика оптовых цен на мясо птицы во многом зависит от изменения себестоимости производства и положения дел на рынке, сообщили «Ъ» в Министерстве сельского хозяйства. Сейчас стоимость корректируется с учетом накопившихся издержек производства.

За август мясо курицы в годовом выражении подорожало на 15,8%, до 236,1 руб. за 1 кг., следует из данных Росстата. Динамика стала самой заметной среди всех мясных позиций. Индейка в том же месяце подорожала в среднем на 15,1% год к году, до 645 руб. за 1 кг. В июне увеличение стоимости в годовом выражении оценивалось в 9%, в июле — в 11,8%.

В Минсельхозе добавили, что в течение длительного периода цены на мясо птицы оставались на относительно низком уровне. Ведомство отмечает, что птицеводческие фабрики полностью обеспечивают российский рынок продукцией. С января по август сельхозорганизации произвели 4,4 млн тонн птицы в живом весе — это на 3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подробнее — в материале «Ъ» «С высоты куриного взлета».