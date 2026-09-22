Минсельхоз: мясо птицы подорожало из-за роста издержек производства
Динамика оптовых цен на мясо птицы во многом зависит от изменения себестоимости производства и положения дел на рынке, сообщили «Ъ» в Министерстве сельского хозяйства. Сейчас стоимость корректируется с учетом накопившихся издержек производства.
За август мясо курицы в годовом выражении подорожало на 15,8%, до 236,1 руб. за 1 кг., следует из данных Росстата. Динамика стала самой заметной среди всех мясных позиций. Индейка в том же месяце подорожала в среднем на 15,1% год к году, до 645 руб. за 1 кг. В июне увеличение стоимости в годовом выражении оценивалось в 9%, в июле — в 11,8%.
В Минсельхозе добавили, что в течение длительного периода цены на мясо птицы оставались на относительно низком уровне. Ведомство отмечает, что птицеводческие фабрики полностью обеспечивают российский рынок продукцией. С января по август сельхозорганизации произвели 4,4 млн тонн птицы в живом весе — это на 3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Подробнее — в материале «Ъ» «С высоты куриного взлета».
Подорожание мяса птицы связано с накоплением нагрузки на производителей. В 2025 году корма составляли до 70% себестоимости бройлеров, фонд оплаты труда на многих предприятиях вырос в среднем на 32%, а стоимость электроэнергии увеличилась на 20%. Дополнительно, в 2025 году налог на прибыль для организаций вырос с 20% до 25%, а с начала 2026 года добавилось повышение НДС. Эти факторы привели к снижению средней рентабельности производителей мяса птицы в первом полугодии 2026 года до 5–7% против 8–9% годом ранее.
Одновременно с ростом издержек, на рынок повлияли изменения в предложении и спросе. После слабой ценовой конъюнктуры 2025 года часть предприятий уменьшила закладку инкубационного яйца, снизила загрузку площадок и отказалась от расширения выпуска. В начале 2026 года очаги высокопатогенного гриппа птиц, зафиксированные Россельхознадзором в Краснодарском крае и Ростовской области, привели к уничтожению части поголовья, что также заставило некоторых производителей отказаться от увеличения производства. Кроме того, в первой половине 2025 года поставки российского мяса птицы за рубеж выросли примерно на 22% в натуральном выражении, уменьшая доступный объем на внутреннем рынке. В летние месяцы потребление охлажденного куриного мяса и продукции для гриля традиционно растет на 15–18% по сравнению с зимним периодом, что дополнительно увеличивает спрос.