Wildberries запустила приложение для вызова такси в Армении

Компания Wildberries & Russ запустила сервис заказа поездок WB Taxi для пользователей в Ереване. Об этом сообщила пресс-служба организации. RWB ранее запустила сервис в Белоруссии, Узбекистане и Киргизии.

На первом этапе специальные приглашения получат сотрудники и партнеры Wildberries. Другие пользователи могут скачать приложение WB Taxi и оставить заявку в листе ожидания. Доступ будет постепенно расширяться. «Мы продолжим развивать продукт для улучшения пользовательского опыта и расширять географию работы WB Taxi», — заявил глава департамента развития технологий сервиса такси и перевозок RWB Анатолий Сморгонский.

Для пользователей будут доступны три тарифа — «Стандарт», «Комфорт» и «Мульти». Последний позволяет искать машину сразу в нескольких категориях. Водителям RWB обещает прозрачные условия сотрудничества и сниженную комиссию агрегатора.

Первое бета-тестирование сервиса WB Taxi компания запустила летом 2025 года в Белоруссии. По данным СМИ, в России собственный сервис такси компания намерена запустить в 2026 году. В апреле 2026 года RWB приобрела агрегаторы «Ситимобил», «Таксовичкоф» и «Грузовичкоф».