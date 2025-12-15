«Известия»: Wildberries может запустить в 2026 году сервис такси в России

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) намерена в 2026 году запустить в России собственный сервис такси, сообщили «Известия» со ссылкой на источники в компании. Компания уже разработала приложение для пассажиров, а до конца года ведется набор водителей в рамках партнерской программы курьеров.

В феврале этого года стало известно, что РВБ планирует запустить пилот сервиса такси в Белоруссии. Сообщалось, что маркетплейс уже разработал интерфейс приложения. А в августе подразделение по развитию такси в объединенной компании РВБ возглавил бывший глава российского подразделения агрегатора Gett Анатолий Сморгонский.

Представитель РВБ заявил изданию, что сейчас сервис проходит тестирование в Белоруссии и Узбекистане, «говорить о запуске сервиса такси в России пока не приходится».