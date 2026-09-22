CNN, Politico и MSNBC подали в суд на администрацию Трампа
О запрете новостным сетям CNN и MSNBC, а также изданию Politico появляться в Белом доме президент Трамп сообщил еще 18 сентября, заявив, что он «сыт по горло» негативным освещением его работы, а уже на следующий день журналистам этих изданий было отказано в доступе в Белый дом.
В первый рабочий день, 21 сентября, они подали жалобу в Окружной суд США по округу Колумбия, утверждая, что «конституция не позволяет президенту или любому другому должностному лицу лишать прессу прав, гарантированных первой поправкой конституции, а также прав, связанных со свободой и собственностью, без предварительного уведомления или надлежащей правовой процедуры — и исключительно на том основании, что ему не нравится содержание их публикаций». Представители изданий потребовали от суда восстановить их доступ в Белый дом «как можно быстрее», так как от этого зависит их объективность.
Дональд Трамп заявил, что борется не со свободой слова, а с нечестными СМИ. «Белый дом не ведет наступление на свободную прессу, которую я очень ценю. Он ведет наступление на фейк ньюз, которые разрослись, подобно раку, в наших любимых Соединенных Штатах Америки»,— написал он в своей соцсети Truth Social.
Подробнее — в материале «Дональду Трампу устроили бойкот».
Ключевой правовой вопрос связан не только с самим доступом в Белый дом, но и с процедурой его лишения. В предыдущих разбирательствах судьи подчеркивали, что журналистам должны предоставить возможность оспорить такое решение до его применения; представители CNN, Politico и MSNBC также считают запрет посягательством на Первую поправку о свободе слова.
Ограничение доступа затронуло механизм телевизионного пула, в котором ABC, CBS, CNN, Fox News и NBC по очереди освещают мероприятия президента. CNN должна была работать на поездке Дональда Трампа на Генеральную ассамблею ООН, но после недопуска телеканала остальные участники решили не подменять его, из-за чего пул отказался освещать предусмотренные для него мероприятия.
Похожий спор возник в феврале 2025 года, когда Белый дом ограничил доступ журналистов Associated Press в Овальный кабинет и на борт президентского самолета из-за отказа агентства использовать новое название Мексиканского залива. Администрация тогда заявляла, что Первая поправка не гарантирует привилегии на беспрепятственный доступ к этим площадкам, а Associated Press утверждало, что решение нарушает свободу слова и печати.