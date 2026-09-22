CNN, Politico и MSNBC подали в суд на администрацию Трампа

О запрете новостным сетям CNN и MSNBC, а также изданию Politico появляться в Белом доме президент Трамп сообщил еще 18 сентября, заявив, что он «сыт по горло» негативным освещением его работы, а уже на следующий день журналистам этих изданий было отказано в доступе в Белый дом.

В первый рабочий день, 21 сентября, они подали жалобу в Окружной суд США по округу Колумбия, утверждая, что «конституция не позволяет президенту или любому другому должностному лицу лишать прессу прав, гарантированных первой поправкой конституции, а также прав, связанных со свободой и собственностью, без предварительного уведомления или надлежащей правовой процедуры — и исключительно на том основании, что ему не нравится содержание их публикаций». Представители изданий потребовали от суда восстановить их доступ в Белый дом «как можно быстрее», так как от этого зависит их объективность.

Дональд Трамп заявил, что борется не со свободой слова, а с нечестными СМИ. «Белый дом не ведет наступление на свободную прессу, которую я очень ценю. Он ведет наступление на фейк ньюз, которые разрослись, подобно раку, в наших любимых Соединенных Штатах Америки»,— написал он в своей соцсети Truth Social.

Подробнее — в материале «Дональду Трампу устроили бойкот».