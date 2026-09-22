Человек погиб при атаке БПЛА на предприятия в Самарской области

В результате атаки беспилотников погиб один житель Самарской области, еще четыре человека пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Ликвидацией последствий атаки занимаются экстренные службы. Работает оперативный штаб», — добавил чиновник.

Ранее сегодня утром он сообщил, что «враг целился в промышленные предприятия», однако средства ПВО и «мобильные огневые группы с полной самоотдачей выполняли свой боевой долг». В результате были «сбиты десятки беспилотников». Других деталей глава области не привел.