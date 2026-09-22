Человек погиб при атаке БПЛА на предприятия в Самарской области
Федорищев: человек погиб и четверо ранены при атаке БПЛА на Самарскую область
В результате атаки беспилотников погиб один житель Самарской области, еще четыре человека пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«Ликвидацией последствий атаки занимаются экстренные службы. Работает оперативный штаб», — добавил чиновник.
Ранее сегодня утром он сообщил, что «враг целился в промышленные предприятия», однако средства ПВО и «мобильные огневые группы с полной самоотдачей выполняли свой боевой долг». В результате были «сбиты десятки беспилотников». Других деталей глава области не привел.
В Самарской области промышленные предприятия ранее уже становились целями атак беспилотных летательных аппаратов. Так, 16 марта 2024 года был атакован Сызранский НПЗ и предпринималась попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ. 23 марта того же года были атакованы Новокуйбышевский и Куйбышевский НПЗ, причем эта атака закончилась безрезультатно.
Региональные власти сообщали об усилении защиты нефтеперерабатывающих заводов 13 марта 2024 года. Позднее попытки атак фиксировались также на промышленных предприятиях Новокуйбышевска и Чапаевска. В августе 2025 года на одном из заводов в Самарской области произошел пожар после атаки БПЛА.