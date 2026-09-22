Полиция назвала возможную причину смерти сына Синди Кроуфорд

Предположительной причиной смерти Пресли Гербера, сына американской модели Синди Кроуфорд, была передозировка наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба полиции города Санта-Моника (Калифорния).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evan Agostini / Invision / AP Фото: Evan Agostini / Invision / AP

«Детективы полиции... расследуют смерть как предполагаемую передозировку. На данный момент нет никаких признаков насильственной смерти»,— указано в пресс-релизе. Официальную причину выяснит Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.

Пресли Гербер умер 20 сентября в возрасте 27 лет в реабилитационном центре в Лос-Анджелесе. В возрасте 15 лет он подписал контракт с модельным агентством IMG Models и дебютировал на подиуме в 2016-м — на показе Moschino в Лос-Анджелесе. За свою карьеру сотрудничал с Celine, Calvin Klein, Dolce & Gabbana и Pepsi. Молодой человек открыто рассказывал о борьбе с депрессией и наркотической зависимостью и вел блог, в котором делился подробностями терапии.