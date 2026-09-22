Принц Гарри решил снять фильм о своей матери — принцессе Диане
The Telegraph: принц Гарри может снять документальный фильм о принцессе Диане
Герцог Сассекский Гарри планирует снять документальный фильм по случаю годовщины гибели своей матери, принцессы Уэльской Дианы. Спродюсировать проект, как пишет The Telegraph, может его собственная компания Archewell Productions. Права на фильм планирует выкупить Netflix.
Фото: Aaron Chown / Reuters
Проект находится на стадии обсуждения, никаких решений о сроках съемок принц Гарри не принимал. «Еще ничего не решено и не подтверждено, и он все еще обдумывает наиболее значимый способ почтить ее наследие в этот юбилей»,— рассказал газете источник, близкий к герцогу.
На этом этапе принц Гарри предложил друзьям матери и ее родственникам поучаствовать в создании фильма. Среди них — младший брат принцессы, граф Чарльз Спенсер, недавно закончивший работу над мемуарами «Лебединая песня. Диана, моя сестра». Он указал, что решил написать книгу, чтобы не быть «говорящей головой» в связанных с сестрой проектах.
Принцесса Диана погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже. К 20-летней годовщине ее смерти принц Гарри и принц Уильям приняли участие в создании документальной ленты «Диана, наша мама: ее жизнь и наследие».
Если проект будет оформлен через Archewell Productions, он попадет в действующую схему сотрудничества с Netflix: компания получает право первого доступа ко всем теле- и кинопроектам Гарри и Меган Маркл. Это не означает автоматического выхода фильма — решение о публикации каждого материала остается за Netflix.
Такая конструкция оставляет проект на промежуточной стадии даже при интересе платформы: Netflix может получить приоритетный доступ к материалу, но окончательное решение о его выпуске принимается отдельно.