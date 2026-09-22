Принц Гарри решил снять фильм о своей матери — принцессе Диане

Герцог Сассекский Гарри планирует снять документальный фильм по случаю годовщины гибели своей матери, принцессы Уэльской Дианы. Спродюсировать проект, как пишет The Telegraph, может его собственная компания Archewell Productions. Права на фильм планирует выкупить Netflix.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aaron Chown / Reuters Фото: Aaron Chown / Reuters

Проект находится на стадии обсуждения, никаких решений о сроках съемок принц Гарри не принимал. «Еще ничего не решено и не подтверждено, и он все еще обдумывает наиболее значимый способ почтить ее наследие в этот юбилей»,— рассказал газете источник, близкий к герцогу.

На этом этапе принц Гарри предложил друзьям матери и ее родственникам поучаствовать в создании фильма. Среди них — младший брат принцессы, граф Чарльз Спенсер, недавно закончивший работу над мемуарами «Лебединая песня. Диана, моя сестра». Он указал, что решил написать книгу, чтобы не быть «говорящей головой» в связанных с сестрой проектах.

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже. К 20-летней годовщине ее смерти принц Гарри и принц Уильям приняли участие в создании документальной ленты «Диана, наша мама: ее жизнь и наследие».