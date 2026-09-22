Силы ПВО за ночь сбили над Россией 297 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 297 беспилотников самолетного типа над 15 российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областями, а также Крымом.

В Самарской области были сбиты десятки беспилотников, повреждено несколько жилых домов. В Воронежской области уничтожено 28 дронов. В результате падения обломков БПЛА поврежден дачный домик. Власти других регионов о серьезных последствиях на земле не сообщали.