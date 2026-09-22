YouTube обеспечил рост всего видеопотребления в России в первом полугодии

В России на крупнейших видеоплощадках среднее время просмотра в день на пользователя в первом полугодии 2026 года выросло на 6%, до 87,7 мин., а без учета YouTube — упало на 5%, рассказали “Ъ” в Future Lab (входит в ГК Starlink). Таким образом, фактически весь рост видеопотребления в России обеспечил YouTube. В прошлом году за аналогичный период площадки упали на 27%, а без учета YouTube — выросли на 32%, по данным компании. Сам YouTube в первом полугодии 2026 года увеличил время просмотра на 24%, до 99 мин. в день на пользователя, тогда как за аналогичный период прошлого года показатель сократился на 28,6%.

Сокращению роста у российских площадок поспособствовало уменьшение видеопотребления на некоторых из них. Так, например, впервые время просмотра в день на пользователя с учетом эмбедированных просмотров за полугодие сократилось у Rutube — на 4,7%, до 41 мин. Без учета эмбедированных просмотров видеопотребление на площадке выросло на 9,5%, до 62,8 мин., следует из данных Future Lab.

Данные Future Lab собраны на основе Mediascope Cross Web среди пользователей в России, учитывались десктопные и мобильные версии видеохостингов без показателей Smart TV и без эмбедированных просмотров. Исследование не учитывало показатели «VK Видео», так как измеритель (Mediascope) предоставляет данные по VK как по единой платформе всех сервисов группы, уточнили в Future Lab. Эмбедированный просмотр — просмотр видео на сторонней площадке с использованием плеера компании.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пользователи смотрят на Запад».