Грузия в поддержку санкций США приостановила авиасообщение с Ираном

Грузия приостанавливает авиасообщение с Ираном и будет действовать в соответствии с международным санкционным режимом, сказал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Так грузинская сторона отреагировала на санкции США против иранских авиакомпаний, в том числе выполняющих рейсы в Грузию.

«Были введены соответствующие санкции, и поскольку Грузия всегда учитывает санкционные режимы различных стран, когда конкретные институты и государства вводят такие санкции, мы также приняли соответствующее решение, о чем сообщило министерство экономики. Мы учитываем санкционный режим»,— заявил господин Кобахидзе (цитата по 1TV).

Грузинский премьер подчеркнул, что страна не будет вводить двусторонних санкций против Ирана. Он назвал этот шаг абсурдным и неправильным. Управление гражданской авиации страны 10 сентября подтверждало, что будет действовать «в полном соответствии с международным режимом санкций».

Минфин США 8 сентября объявил о новых ограничениях, предусмотренных операцией «Экономический изгой». Под санкции попали 27 иранских авиакомпаний. Рейсы в Батуми и Тбилиси осуществляли Qeshm Air, Varesh Airlines, Sepehran Airlines и Fly Kish Airlines.