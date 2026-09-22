В самарском аэропорту 16 рейсов задержаны на вылет и прилет
Задержка прибытия и отправления 16 самолетов произошла в международном аэропорту Курумоч в Самаре утром во вторник, 22 сентября. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
В частности, задерживается отправление самолетов из Самары в Махачкалу, Москву, Сочи и Тбилиси. Отложено прибытие в Самару рейсов из Антальи, Батуми, Екатеринбурга, Калининграда, Нижнего Новгорода, Сочи и Тбилиси. Задержки связаны с ограничениями из-за угрозы атаки БПЛА.
Ранее в Самарской области объявлялась угроза атаки беспилотников. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о сбитых над регионом вражеских беспилотных летательных аппаратах. В результате атаки на Самарскую область повреждены частные дома и автомобили.
В аэропорту Курумоч с 3:08 до 7:11 действовали ограничения на прием и отправление самолетов. В настоящее время в регионе объявлен отбой беспилотной угрозы. Ограничения в самарском аэропорту сняты. Курумоч работает в штатном режиме.