Подпись договоров с операторами связи в «Госключе» оказалась временно недоступна
С 17 сентября абоненты операторов связи не могли заключить договоры с помощью «Госключа», об этом “Ъ” рассказал источник на телекоммуникационном рынке и подтвердил еще один собеседник. Пользователи при попытке оформить договор с оператором связи получали сообщение следующего содержания: «По техническим причинам временно недоступно подписание договоров об оказании услуг связи». К вечеру 21 сентября, по данным “Ъ”, функция заработала.
«Госключ» — это приложение от Минцифры, в котором можно подписывать с телефона или планшета юридически значимые документы, заключать договоры в электронном виде. «Госключ» в том числе используется для дистанционного оформления eSIM.
По данным “Ъ”, недоступность «Госключа» была связана с вопросами безопасности — eSIM продолжают использовать в беспилотниках. Для этого на время выборов Минцифры отключало операторов связи от «Госключа», и мера является временной, говорит собеседник “Ъ” на телекоммуникационном рынке.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ключ вне доступа».
Отключение затронуло не только подпись документа, но и дистанционный канал оформления eSIM: для ее активации требуется подтвердить личность через «Госуслуги» или в салоне связи, а доступ к «Госключу» также связан с подтвержденной учетной записью. Поэтому временное отключение переводило оформление новых подключений из цифрового сценария в очный, не позволяя использовать этот канал удаленно.
В июне 2026 года власти обсуждали для M2M-сим-карт и eSIM дополнительную идентификацию, отдельные правила обращения и ограничения на регистрацию eSIM из-за рубежа. Причина таких мер — риск мошенничества и спама: часть M2M-карт, оформленных на юрлица, по оценке участников рынка, перепродается для обхода правил регистрации обычных абонентов.