Подпись договоров с операторами связи в «Госключе» оказалась временно недоступна

С 17 сентября абоненты операторов связи не могли заключить договоры с помощью «Госключа», об этом “Ъ” рассказал источник на телекоммуникационном рынке и подтвердил еще один собеседник. Пользователи при попытке оформить договор с оператором связи получали сообщение следующего содержания: «По техническим причинам временно недоступно подписание договоров об оказании услуг связи». К вечеру 21 сентября, по данным “Ъ”, функция заработала.

«Госключ» — это приложение от Минцифры, в котором можно подписывать с телефона или планшета юридически значимые документы, заключать договоры в электронном виде. «Госключ» в том числе используется для дистанционного оформления eSIM.

По данным “Ъ”, недоступность «Госключа» была связана с вопросами безопасности — eSIM продолжают использовать в беспилотниках. Для этого на время выборов Минцифры отключало операторов связи от «Госключа», и мера является временной, говорит собеседник “Ъ” на телекоммуникационном рынке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ключ вне доступа».