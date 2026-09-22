Мясо птицы в августе подорожало более чем на 15%

Розничная стоимость охлажденных и замороженных кур в России в августе 2026 года составила 263,6 руб. за 1 кг, увеличившись год к году на 15,8%, следует из материалов Росстата. Это самая заметная динамика среди мясных позиций и в последние месяцы она ускоряется. В июне рост стоимости курятины в годовом выражении оценивался в 5%, в июле — уже в 13,4%. В августе в рознице индейка подорожала в среднем на 15,1% год к году, до 645 руб. за 1 кг. В июне ценовой рост в годовом выражении оценивался в 9%, в июле — в 11,8%.

Розничные цены растут вслед за оптовыми. Согласно имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, 14–20 сентября тушка бройлера в закупке стоила в среднем 225 руб. за 1 кг, прибавив год к году 18%. Стоимость филе и бедер в годовом выражении увеличилась на 28%, окорочков — на 20%.

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что динамика оптовых цен во многом зависит от изменения себестоимости производства и рыночной конъюнктуры, сейчас они корректируются с учетом накопившегося роста издержек производства. При этом в течение длительного периода цены на мясо птицы оставались на относительно низком уровне, добавили в министерстве.

Подробнее — в материале «Ъ» «С высоты куриного взлета».