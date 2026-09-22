«Ромир»: 56% опрошенных потребителей против интернет-торговли алкоголем

56% граждан не одобряют идею легализации онлайн-продажи алкоголя через маркетплейсы и отделения «Почты России», показал опрос «Ромир», проведенный в конце лета. Положительно оценили потенциальное нововведение 24% респондентов, еще 20% — скорее одобрили. Против инициативы высказывали преимущественно женщины и потребители старше 60 лет, уточнили в «Ромир».

Директор по работе с клиентами «Ромир» Маргарита Абрамкина замечает, что потребители также часто воспринимают онлайн-продажу алкоголя через призму социальных и организационных рисков. Основная причина неодобрения механизма — повышение доступности продукции для несовершеннолетних. Этот аргумент выбрали 56%, на втором месте среди аргументов — общее увеличение потребления (51%), на третьем — рост доступности и популяризация (49%). Почти 46% противников идеи опасаются увеличения продаж поддельного алкоголя в интернете.

Сторонники легализации онлайн-продажи алкоголя считают, что это сэкономит время на покупку (так ответили 45% сторонников идеи), сделает цены доступными и расширит ассортимент (41%), сообщают в «Ромир». Аналитики замечают, что чаще преимущества видят жители сельской местности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Онлайн не булькает».