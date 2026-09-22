WSJ: США готовы выделить $5 млрд на восстановление энергетики Ближнего Востока

США предложили внести $5 млрд в фонд для восстановления энергетической инфраструктуры стран Ближнего Востока. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, новый фонд также призван профинансировать создание инфраструктуры, способной снизить зависимость мировых поставок нефти и газа от Ормузского пролива.

Согласно плану президента США Дональда Трампа, еще $5 млрд в сумме должны внести восемь стран Ближнего Востока: Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт, Оман, Ирак и Иордания. Стороны продолжают обсуждение деталей предложения.

Как отмечает WSJ, этот шаг стал негласным признанием колоссального ущерба от продолжающегося семь месяцев конфликта США и Ирана. Результатом боевых действий стали разрушения региональных НПЗ и трубопроводов.

Накануне Центральное военное командование Ирана обвинило США в подготовке к возобновлению полномасштабных боевых действий. По информации иранского Корпуса стражей исламской революции, военные Ирана готовы к затяжной войне с США.

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