WSJ: США готовы выделить $5 млрд на восстановление энергетики Ближнего Востока
США предложили внести $5 млрд в фонд для восстановления энергетической инфраструктуры стран Ближнего Востока. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
По данным издания, новый фонд также призван профинансировать создание инфраструктуры, способной снизить зависимость мировых поставок нефти и газа от Ормузского пролива.
Согласно плану президента США Дональда Трампа, еще $5 млрд в сумме должны внести восемь стран Ближнего Востока: Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт, Оман, Ирак и Иордания. Стороны продолжают обсуждение деталей предложения.
Как отмечает WSJ, этот шаг стал негласным признанием колоссального ущерба от продолжающегося семь месяцев конфликта США и Ирана. Результатом боевых действий стали разрушения региональных НПЗ и трубопроводов.
Накануне Центральное военное командование Ирана обвинило США в подготовке к возобновлению полномасштабных боевых действий. По информации иранского Корпуса стражей исламской революции, военные Ирана готовы к затяжной войне с США.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ближний Восток поднимают по тревоге».
Практический смысл предложения — направить средства на маршруты, которые позволят вывозить нефть и газ по суше, минуя Ормузский пролив. В апреле 2026 года обсуждались новые трубопроводы и железные дороги к Оману или Средиземному морю, а также расширение саудовского нефтепровода «Восток—Запад». Позднее, в июле 2026 года, было заключено соглашение о восстановлении трубопровода Киркук—Банияс между Ираком и Сирией, который рассчитан на транспортировку до 700 тыс. баррелей нефти в сутки.
Полностью устранить зависимость от пролива такой проект не сможет быстро: новые трубопроводы будут дорогостоящими, политически сложными и потребуют нескольких лет. Уже существующие альтернативы также ограничены: саудовский маршрут к Красному морю и нефтепровод ОАЭ до Фуджейры не обладают неограниченной пропускной способностью, а у Катара, по данным на июнь 2025 года, других возможностей для вывоза сжиженного природного газа не было.