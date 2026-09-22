МИД России: Киев не предлагал Москве встретиться на Генассамблее ООН
Украина не предлагала России провести встречу на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов. ГА ООН пройдет в Нью-Йорке с 22 по 28 сентября.
«Они на нас с такими предложениями не выходили»,— сказал замминистра иностранных дел в разговоре с «РИА Новости».
Россию на неделе высокого уровня ГА ООН представит глава МИД РФ Сергей Лавров. Его выступление пройдет 26 сентября. По словам министра, главной темой всех его переговоров на Генассамблее ООН будет Украина. Москва готова как к двусторонним, так и к трехсторонним консультациям и ждет новых предложений, но при этом «иллюзий больших не питает», добавил господин Лавров.
Практический смысл ситуации в том, что возможный контакт на полях Генассамблеи ООН не оформлен как самостоятельный переговорный раунд. В августе 2025 года Сергей Лавров говорил, что двусторонние, трехсторонние и многосторонние форматы, включая площадки ООН, должны использоваться поэтапно: от экспертного уровня через необходимые промежуточные ступени к подготовке саммитов, а не ради публичного эффекта.
В 2025 году Россия и Украина провели прямые переговоры 16 мая и 2 июня — первые за три года; одним из их результатов стали договоренности об обменах военнопленными. В июле 2025 года Киев связывал проведение следующего раунда с завершением этих обменов, что создавало практическое ограничение для продолжения переговорного цикла.