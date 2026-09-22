МИД России: Киев не предлагал Москве встретиться на Генассамблее ООН

Украина не предлагала России провести встречу на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов. ГА ООН пройдет в Нью-Йорке с 22 по 28 сентября.

«Они на нас с такими предложениями не выходили»,— сказал замминистра иностранных дел в разговоре с «РИА Новости».

Россию на неделе высокого уровня ГА ООН представит глава МИД РФ Сергей Лавров. Его выступление пройдет 26 сентября. По словам министра, главной темой всех его переговоров на Генассамблее ООН будет Украина. Москва готова как к двусторонним, так и к трехсторонним консультациям и ждет новых предложений, но при этом «иллюзий больших не питает», добавил господин Лавров.