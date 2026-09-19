Тема Украины будет основной на всех переговорах Лаврова в ООН

Составлено ИИ-Ассистентъ

Одним из ключевых вопросов переговорной повестки могут стать условия прекращения огня. В мае 2025 года Василий Небензя заявлял, что для установления режима прекращения огня необходимы прекращение западных военных поставок Киеву и остановка мобилизации на Украине — то есть Москва связывала перемирие не только с прекращением боевых действий, но и с изменением внешних и внутренних условий конфликта.

Предыдущие контакты Сергея Лаврова и Марко Рубио показывают, что обсуждение Украины сочеталось с другими практическими вопросами: на встрече в Куала-Лумпуре в июле 2025 года стороны затрагивали урегулирование российско-украинского конфликта, обстановку вокруг Ирана и Сирии, а также нормализацию работы дипломатических миссий. После переговоров в Анкоридже Лавров говорил о подходе, основанном на понимании первопричин конфликта и российской позиции.

При этом формат таких контактов остается зависимым от расхождения ожиданий сторон. В октябре 2025 года переговоры Лаврова и Рубио откладывались именно по этой причине, поэтому возможная встреча на полях Генассамблеи может быть не только обсуждением содержания урегулирования, но и попыткой уточнить, насколько совпадают представления Москвы и Вашингтона о его параметрах.