Тема Украины будет основной на всех переговорах Лаврова в ООН
Центральной темой всех переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН будет Украина, сообщила представитель МИД Мария Захарова.
«Тема ситуации вокруг Украины является одной из центральных в повестке всех международных переговоров»,— сказала госпожа Захарова ТАСС. Она добавила, что вокруг этой темы циркулирует большое количество фейков и дезинформации.
Сергей Лавров отправится в США 22 сентября, его выступление с трибуны Генассамблеи ООН запланировано на 26 сентября. По словам Марии Захаровой, встреч у главы МИД России «будет очень много». Прорабатывается в том числе встреча с госсекретарем США Марко Рубио, уточнила она.
Одним из ключевых вопросов переговорной повестки могут стать условия прекращения огня. В мае 2025 года Василий Небензя заявлял, что для установления режима прекращения огня необходимы прекращение западных военных поставок Киеву и остановка мобилизации на Украине — то есть Москва связывала перемирие не только с прекращением боевых действий, но и с изменением внешних и внутренних условий конфликта.
Предыдущие контакты Сергея Лаврова и Марко Рубио показывают, что обсуждение Украины сочеталось с другими практическими вопросами: на встрече в Куала-Лумпуре в июле 2025 года стороны затрагивали урегулирование российско-украинского конфликта, обстановку вокруг Ирана и Сирии, а также нормализацию работы дипломатических миссий. После переговоров в Анкоридже Лавров говорил о подходе, основанном на понимании первопричин конфликта и российской позиции.
При этом формат таких контактов остается зависимым от расхождения ожиданий сторон. В октябре 2025 года переговоры Лаврова и Рубио откладывались именно по этой причине, поэтому возможная встреча на полях Генассамблеи может быть не только обсуждением содержания урегулирования, но и попыткой уточнить, насколько совпадают представления Москвы и Вашингтона о его параметрах.