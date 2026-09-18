Saudi Aramco приостановила поставки европейским НПЗ из-за атаки на нефтепровод
Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco уведомила как минимум два европейских нефтеперерабатывающих завода о том, что не будет поставлять им сырую нефть в октябре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, решение затрагивает всех европейских клиентов компании. Причиной называются атаки беспилотников на ключевой саудовский нефтепровод «Восток — Запад», соединяющий месторождения Восточной провинции с портом Янбу на Красном море. В Saudi Aramco информацию пока не подтвердили.
Как отмечают собеседники Bloomberg, нефтепровод планируется частично запустить в течение нескольких дней, а полностью восстановить — в течение полутора месяцев. Ранее источник Reuters оценивал сроки ремонта в 5–6 недель.
Европейские покупатели обычно получают саудовскую нефть по срочным контрактам, обеспечивающим стабильные ежемесячные поставки. По данным Bloomberg, из-за атаки некоторые клиенты Saudi Aramco начали «панические закупки»: в частности, польский энергетический концерн Orlen провел «десятки тендеров» в попытке найти альтернативные источники поставок.
Нефтепровод «Восток — Запад» использовался для транзита примерно 4 млн баррелей нефти в сутки к порту Янбу, поэтому его повреждение ограничивает экспортный поток, а не только задерживает отдельные поставки. Запасов в Янбу, по оценкам участников рынка, хватало примерно на пять—семь дней. Во время ремонта маршрут сможет работать частично, но доступный объем прокачки пока не определен.
Для европейских НПЗ это означает необходимость заменять регулярные саудовские объемы отдельными закупками, причем быстрое замещение осложняется самой географией Саудовской Аравии: между Красным морем и Персидским заливом мало равноценных маршрутов. Нефтепровод «Восток — Запад» служил альтернативным маршрутом, позволяя экспортировать нефть в обход зоны конфликта, но после атаки объемы поставок сократились как минимум на 2,5 млн баррелей в сутки.