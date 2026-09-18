Saudi Aramco приостановила поставки европейским НПЗ из-за атаки на нефтепровод

Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco уведомила как минимум два европейских нефтеперерабатывающих завода о том, что не будет поставлять им сырую нефть в октябре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, решение затрагивает всех европейских клиентов компании. Причиной называются атаки беспилотников на ключевой саудовский нефтепровод «Восток — Запад», соединяющий месторождения Восточной провинции с портом Янбу на Красном море. В Saudi Aramco информацию пока не подтвердили.

Как отмечают собеседники Bloomberg, нефтепровод планируется частично запустить в течение нескольких дней, а полностью восстановить — в течение полутора месяцев. Ранее источник Reuters оценивал сроки ремонта в 5–6 недель.

Европейские покупатели обычно получают саудовскую нефть по срочным контрактам, обеспечивающим стабильные ежемесячные поставки. По данным Bloomberg, из-за атаки некоторые клиенты Saudi Aramco начали «панические закупки»: в частности, польский энергетический концерн Orlen провел «десятки тендеров» в попытке найти альтернативные источники поставок.