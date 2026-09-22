КСИР заявил о готовности к затяжной войне с США
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) готов к затяжной войне с США, заявил представитель корпуса, бригадный генерал Хоссейн Мохебби. Его слова приводит Mehr.
В интервью телеканалу «Аль-Алам» Мохебби заявил, что Соединенные Штаты потерпели историческое поражение, но им не хватает смелости это признать.
По его словам, конфликт не окончен и лишь перешел в иные формы. В случае новой эскалации Иран применит совершенно новые виды оружия и изменит географию военных действий, добавил он.
Накануне Центральное военное командование Ирана обвинило США в подготовке к возобновлению полномасштабных боевых действий против страны. По данным ведомства, Вашингтон решил возобновить удары по иранской территории после консультаций с ближневосточными странами.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ближний Восток поднимают по тревоге».
Практический смысл заявления связан с устройством военного управления КСИР: концепция «мозаичной обороны» распределяет оперативные полномочия между 31 провинциальным командным штабом и дает им автономные права на нанесение ударов. Такая конструкция позволяет вести боевые действия не только как единую кампанию из одного центра, но и поддерживать их через сеть региональных командований.
2 марта 2026 года Тегеран перешел к спланированным атакам, а 3 марта Иран атаковал новые объекты на территории соседних стран и открыто заявил о готовности наносить удары по их гражданской инфраструктуре. При этом с 8 апреля 2026 года между США и Ираном действует прекращение огня, а планировавшееся на 19 мая возобновление американских ударов было отложено после просьб Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Поэтому угроза новой географии боевых действий относится к уже использовавшемуся региональному контуру противостояния, а не только к двусторонним ударам по территориям Ирана и США.