КСИР заявил о готовности к затяжной войне с США

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) готов к затяжной войне с США, заявил представитель корпуса, бригадный генерал Хоссейн Мохебби. Его слова приводит Mehr.

В интервью телеканалу «Аль-Алам» Мохебби заявил, что Соединенные Штаты потерпели историческое поражение, но им не хватает смелости это признать.

По его словам, конфликт не окончен и лишь перешел в иные формы. В случае новой эскалации Иран применит совершенно новые виды оружия и изменит географию военных действий, добавил он.

Накануне Центральное военное командование Ирана обвинило США в подготовке к возобновлению полномасштабных боевых действий против страны. По данным ведомства, Вашингтон решил возобновить удары по иранской территории после консультаций с ближневосточными странами.

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