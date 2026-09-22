Минтранс США сообщил о восстановлении авиасообщения на северо-востоке страны

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) начало восстанавливать прерванное ранее авиасообщение на северо-востоке США. Об этом сообщил американский министр транспорта Шон Даффи.

«Телекоммуникационные линии восстановлены, и вся деятельность аэропортов на северо-востоке возобновляется»,— написал господин Даффи в соцсети X. Министр отметил, что устранение задержек займет некоторое время.

Причиной сбоя стало случайное повреждение оптоволоконного кабеля строительной бригадой железнодорожной компании Amtrak, из-за чего возникли проблемы со связью. Это привело к приостановке полетов в аэропорты Филадельфии, Ньюарка и Тетерборо и задержке сотен рейсов.