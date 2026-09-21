В аэропортах на востоке США ввели ограничения из-за обрыва оптоволокна

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) приостановило вылеты и посадки в крупных аэропортах на северо-востоке США — в Нью-Йорке, Филадельфии и Бостоне. FAA объяснило решение обрывом оптоволоконного кабеля на строительной площадке в Нью-Джерси, передает Reuters.

Глава FAA Брайан Бедфорд сообщил журналистам, что резервный оптоволоконный кабель был случайно перерезан строительной бригадой в Нью-Джерси. Из-за инцидента многие рейсы перенаправляли на другие аэропорты. По словам господина Бедфорда, на ремонт кабеля понадобится около 13 часов. Для возобновления полетов в штатном режиме необходимо отключить все системы — «продезинфицировать воздушное пространство» — и убедиться в безопасности всех рейсов, добавил глава FAA.

Представитель FAA сообщил BBC, что проблема затронула систему управления заходом на посадку с помощью терминального радара. Она используется для наведения самолетов во время взлета и посадки.

Крупнейшие аэропорты США начали предупреждать пассажиров о возможных задержках рейсов. Пресс-служба международного аэропорта Бостон Логан предупредила, что задержки рейсов наблюдаются по всей стране.

Reuters отмечает, что инцидент произошел в день, когда в Нью-Йорк прилетают мировые лидеры и министры на ежегодную встречу высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Она пройдет с 22 по 28 сентября.