CBS: Трамп в последний момент отменил приказ о нанесении ударов по хуситам

Президент США Дональд Трамп допускал нанесение ударов по йеменским хуситам, которых поддерживает Иран, сообщает CBS News со ссылкой на источники.

По информации телеканала, 17 сентября Дональду Трампу с просьбой о помощи вновь позвонил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Президент США отдал приказ Пентагону подготовиться к началу ударов в выходные. Поздно вечером 19 сентября господин Трамп принял решение воздержаться от атаки.

В начале сентября обострился конфликт между йеменскими хуситами и признанным правительством Йемена, а также его союзниками во главе с Саудовской Аравией. 11 сентября повстанцы установили контроль над западным побережьем Йемена и Баб-эль-Мандебским проливом. 19 сентября они попытались атаковать столицу Саудовской Аравии баллистической ракетой. Эр-Рияд впервые запросил помощь США в начале сентября.

Подробнее — в материале «Ъ» «США и хуситы ударили по рукам».