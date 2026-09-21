CBS: Трамп в последний момент отменил приказ о нанесении ударов по хуситам
Президент США Дональд Трамп допускал нанесение ударов по йеменским хуситам, которых поддерживает Иран, сообщает CBS News со ссылкой на источники.
По информации телеканала, 17 сентября Дональду Трампу с просьбой о помощи вновь позвонил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Президент США отдал приказ Пентагону подготовиться к началу ударов в выходные. Поздно вечером 19 сентября господин Трамп принял решение воздержаться от атаки.
В начале сентября обострился конфликт между йеменскими хуситами и признанным правительством Йемена, а также его союзниками во главе с Саудовской Аравией. 11 сентября повстанцы установили контроль над западным побережьем Йемена и Баб-эль-Мандебским проливом. 19 сентября они попытались атаковать столицу Саудовской Аравии баллистической ракетой. Эр-Рияд впервые запросил помощь США в начале сентября.
Подробнее — в материале «Ъ» «США и хуситы ударили по рукам».
Отказ от удара связан с тем, что администрация Дональда Трампа отводила американским силам первоочередную задачу — давление на Иран и обеспечение безопасности Ормузского пролива — и не хотела открывать новый военный фронт. Поэтому помощь Эр-Рияду выстраивалась без прямого участия американской авиации: США предоставляли консультации, логистику, разведданные и помогали наводить саудовские силы на цели.
У такой конструкции есть жесткое ограничение: Вашингтон поддерживает оборону Саудовской Аравии, но не берет на себя ее наступательную операцию против хуситов. Риск расширения конфликта для Эр-Рияда дополнительно повышают угрозы хуситов атаковать нефтяные объекты, если королевство предоставит американским силам свое воздушное пространство; об этом сообщалось в марте 2024 года.