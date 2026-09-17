США и хуситы ударили по рукам

США и йеменская группировка «Ансар Аллах» (хуситы) провели прямые переговоры в Омане. Главной темой встречи стало поддержание двустороннего режима прекращения огня, согласованного 6 мая 2025 года. Хуситы заверили официальных лиц США, что не намерены атаковать американские или израильские суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, огневой контроль над которым они получили после захвата западного побережья Йемена и соседних островов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ansar Allah Media Office / AP Фото: Ansar Allah Media Office / AP

О том, что в минувшие выходные Оман принял у себя прямые переговоры между представителями США и хуситов, сообщили источники Axios. Прямой диалог был организован впервые с 6 мая 2025 года, когда Соединенные Штаты, которые до этого наносили массированные удары по Йемену с моря и воздуха, и бьющие по коммерческим судам вооруженные формирования заключили сделку о прекращении огня. Нынешняя встреча была посвящена продлению этого режима и обеспечению свободы судоходства через Баб-эль-Мандебский пролив. В ходе переговоров, как заявили источники Axios, хуситы заверили своих собеседников, что намерены соблюдать прошлогодние договоренности.

Представители движения «Ансар Аллах» пояснили, что их атаки на море направлены исключительно на саудовские танкеры. Американских судов эти обстрелы не коснутся, пересказывают источники Axios послание хуситов. Как уточняют, в свою очередь, источники западных новостных агентств, соответствующие гарантии в сфере безопасности делегация «Ансар Аллах» дала и израильским судам, хотя с начала полномасштабной войны в секторе Газа в 2023–2025 годах хуситы регулярно подвергали морские рейсы и территорию Израиля активным ударам — в знак солидарности с группировкой «Хамас».

В том, что США ведут прямые переговоры с хуситами, нет ничего необычного. Диалог начался еще при 44-м президенте США Бараке Обаме. Белый дом установил канал связи с хуситами вскоре после того, как те в 2015 году объявили о захвате столицы Йемена — города Сана. Главной темой контактов на тот момент были сугубо гуманитарные вопросы — в первую очередь освобождение американских заложников.

Дональд Трамп 12 сентября заявил, что йеменская группировка, обладающая непосредственной поддержкой Ирана, недавно сама вышла на США, чтобы договориться о мире. «Хуситы позвонили нам, они не хотят воевать с нами,— сообщил американский лидер во время визита в Дублин.— Они не хотят, чтобы мы выступали против них».

Через два дня после этого заявления вице-президент США Джей Ди Вэнс дал понять, что канал связи с хуситами был разморожен после того, как группировка взяла под свой контроль стратегически важный остров в Красном море — Перим. «Мы находимся в постоянном контакте с ОАЭ, Саудовской Аравией и другими заинтересованными сторонами в регионе,— обратил внимание Вэнс, общаясь с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.— Администрация президента США уделяет этому вопросу особое внимание. Мы также поддерживаем прямой диалог с самими хуситами. Поэтому мы в самом деле считаем, что держим ситуацию под контролем, хотя она развивается очень быстро и динамично».

Другой вопрос, как США объяснят сепаратные переговоры с «Ансар Аллах» своему ближневосточному союзнику — Саудовской Аравии.

В последние дни боевые действия между хуситами и саудовцами обострились. Вечером 15 сентября саудовские СМИ сообщили, что «Ансар Аллах» попыталась нанести удар беспилотниками по священному для мусульман городу Мекка. Эр-Рияд назвал такой шаг пересечением всех «красных линий». Впрочем, хуситы не взяли на себя ответственность за эту атаку. Официальный представитель группировки Яхья Сариа заявил, что «Ансар Аллах» «не представляет угрозы для святынь». Все операции группировки, по его словам, «направлены против нефтяных и военных объектов Саудовской Аравии, расположенных вдали от священных мест».

Несмотря на углубляющийся кризис в Йемене, ответственность за который большинство стран региона возлагает на Иран, господин Трамп подчеркивает, что скоро полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке, разгоревшийся после начала американо-израильской операции 28 февраля 2026 года, закончится. «Будем надеяться, что война подходит к концу,— заявил господин Трамп в разговоре с журналистами вечером 16 сентября, имея в виду прежде всего прямой конфликт между Вашингтоном и Тегераном и ситуацию вокруг Ормузского пролива.— Они (иранские власти.— “Ъ”) хотят заключить сделку. Посмотрим, чем это закончится».

Уже 22 сентября, по данным Axios, глава Белого дома намерен встретиться в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН с лидерами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, чтобы обсудить судьбу Ближнего Востока. Как уточняет Axios, переговоры будут сосредоточены на видении США постконфликтного устройства региона. В чем оно заключено, пока не сообщается. Однако понятно уже сейчас, что решать проблемы в сфере безопасности и энергетики, возникшие на фоне войны, ближневосточным странам придется самостоятельно, не рассчитывая на защиту со стороны США.

Нил Кербелов