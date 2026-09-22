Путин посмертно наградил погибшего в Крыму помощника машиниста
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом мужества помощника машиниста Ивана Шведова. Он погиб при ударе БПЛА по поезду в Крыму в июне.
«За мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга»,— указано в документе, опубликованном на портале правовых актов.
8 июня беспилотник атаковал поезд Москва—Симферополь. Иван Шведов был единственным погибшим. Кроме того, пострадал машинист. Среди пассажиров пострадавших не было.
Орден Мужества присуждается за смелые действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга с риском для жизни. Статут ордена также предусматривает награждение за самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка или в борьбе с преступностью, а также за спасение людей от бедствий или катастроф.
В феврале 2023 года сообщалось, что этим орденом были награждены машинисты и пожарные, участвовавшие в устранении последствий взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года. Статут ордена предусматривает награждение граждан за действия при исполнении гражданского или служебного долга, что включает специалистов, выполняющих профессиональные обязанности в чрезвычайной ситуации.