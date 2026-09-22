Путин посмертно наградил погибшего в Крыму помощника машиниста

Составлено ИИ-Ассистентъ

Орден Мужества присуждается за смелые действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга с риском для жизни. Статут ордена также предусматривает награждение за самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка или в борьбе с преступностью, а также за спасение людей от бедствий или катастроф.

В феврале 2023 года сообщалось, что этим орденом были награждены машинисты и пожарные, участвовавшие в устранении последствий взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года. Статут ордена предусматривает награждение граждан за действия при исполнении гражданского или служебного долга, что включает специалистов, выполняющих профессиональные обязанности в чрезвычайной ситуации.