Инфантино заявил о готовности обсудить реформу FIFA

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино предложил провести внешнюю проверку того, как руководство организации принимает важные решения. Он сообщил об этом в письме к членам Совета организации и президентам всех 211 национальных ассоциаций, передает Reuters.

«Прежде всего, я поинтересуюсь у Совета, желает ли он поручить проведение независимой внешней проверки действующей в FIFA системы управления крупными стратегическими инициативами и дать рекомендации по ее возможному совершенствованию»,— написал господин Инфантино.

Президент FIFA выразил готовность провести консультации с конфедерациями, национальными ассоциациями и другими заинтересованными сторонами по механизмам принятия решений в организации. Предполагается, что во время консультаций рассмотрят, кто именно участвует в реализации крупных инициатив, и обсудят способы, как можно повысить прозрачность этого процесса.

Господин Инфантино отметил, что слышал разные мнения по поводу того, как в FIFA должны приниматься решения по важным стратегическим вопросам. Кто-то настаивал на обсуждении подобных моментов в Конгрессе и национальных ассоциациях, кто-то выступал за единогласие внутри организации. «Моя задача — не предрешать исход этой дискуссии. Сторонники той или иной модели должны иметь возможность четко изложить свои аргументы»,— написал он. Предложения, поступившие до заседания Совета FIFA 15 октября, будут рассмотрены на нем. Отправленные позднее материалы изучат в дополнительные сроки.

В июле Джанни Инфантино столкнулся с критикой из-за планов создать новую структуру — FIFA Forward Enterprise (FFE) — для управления коммерческими правами на чемпионаты мира. Роль одного из ключевых инвесторов предназначалась компании Thrive Eternal, которую возглавляет Джошуа Кушнер — брат зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. После критики со стороны нескольких футбольных ассоциаций президент FIFA отказался от планов. В письме господин Инфантино отметил, что никаких решений о создании дополнительной структуры принято не было.