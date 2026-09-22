РНПК скорректировала условия перестрахования рисков терроризма

РНПК (100% принадлежит ЦБ) обновила правила перестрахования рисков терроризма и диверсии (ТиД). Согласно презентации, разосланной участникам рынка (с ней ознакомился “Ъ”), покрытие по коробочным продуктам будет предоставляться по принципу «одна группа компаний — один базовый пакет на все виды страхования». Сложения или дробления пакетов перестраховщик не допускает. При этом субсидируемое покрытие не может быть безлимитным: на группу компаний распространяется только один агрегатный лимит (то есть на все страховые случаи по договору) с регрессивной шкалой. Так, для страховой суммы до 50 млрд руб. агрегатный лимит составит 20% от показателя, а если страховая сумма превышает 1 трлн руб.— 0%. Максимальный лимит по одному страховому случаю во всех вариантах составляет 10 млрд руб., за исключением, когда показатель остается в пределах 50 млрд руб. (лимит не регламентирован). При исчерпании агрегатного лимита покрытие предоставляется на рыночных условиях.

Перестраховочное покрытие выдается только страховщику по основному виду страхования — имущество или строительно-монтажные риски. Другой страховщик может получить его на условиях спецакцепта и предоставления письма от страхователя, подтверждающего выбор другого страховщика. Кроме того, в отношении одного объекта не допускается перестрахование в других образованиях, в том числе в РАТСП. При наличии действующих договоров перестрахования терроризма и диверсий пакетные условия не выдаются.

Подробнее — в материале «Ъ» «Диверсии в новой версии».