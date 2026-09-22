РНПК скорректировала условия перестрахования рисков терроризма
РНПК (100% принадлежит ЦБ) обновила правила перестрахования рисков терроризма и диверсии (ТиД). Согласно презентации, разосланной участникам рынка (с ней ознакомился “Ъ”), покрытие по коробочным продуктам будет предоставляться по принципу «одна группа компаний — один базовый пакет на все виды страхования». Сложения или дробления пакетов перестраховщик не допускает. При этом субсидируемое покрытие не может быть безлимитным: на группу компаний распространяется только один агрегатный лимит (то есть на все страховые случаи по договору) с регрессивной шкалой. Так, для страховой суммы до 50 млрд руб. агрегатный лимит составит 20% от показателя, а если страховая сумма превышает 1 трлн руб.— 0%. Максимальный лимит по одному страховому случаю во всех вариантах составляет 10 млрд руб., за исключением, когда показатель остается в пределах 50 млрд руб. (лимит не регламентирован). При исчерпании агрегатного лимита покрытие предоставляется на рыночных условиях.
Перестраховочное покрытие выдается только страховщику по основному виду страхования — имущество или строительно-монтажные риски. Другой страховщик может получить его на условиях спецакцепта и предоставления письма от страхователя, подтверждающего выбор другого страховщика. Кроме того, в отношении одного объекта не допускается перестрахование в других образованиях, в том числе в РАТСП. При наличии действующих договоров перестрахования терроризма и диверсий пакетные условия не выдаются.
Подробнее — в материале «Ъ» «Диверсии в новой версии».
Изменение переводит субсидируемое перестрахование крупных рисков в конструкцию с заранее ограниченным объемом защиты. Участники рынка обращаются в РНПК, чтобы предоставить клиенту необходимое покрытие, но страховщик вправе устанавливать собственные условия только в пределах риска, который оставляет на своем удержании; сверх доступного пакета защиту придется искать на рыночных условиях.
Для крупных страховых сумм это повышает вероятность того, что часть риска останется у страховщика: участники рынка могут столкнуться с трудностями при дальнейшем перестраховании. По оценке эксперта, следствием станет пересмотр договоров страхования, в том числе повышение цен. Финансовый фон для такого ограничения был неблагоприятным: в 2024 году убыточность облигаторных программ перестрахования терроризма и диверсии достигла 234%, то есть выплаты более чем вдвое превысили премии.