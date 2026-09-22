«Логика молока» получила в управление завод упаковки AptarGroup

Один из крупнейших производителей молочной продукции «Логика молока» получил в управление производителя упаковки «Аптар Владимир», входящего в американскую AptarGroup. Бизнес «Аптар Владимир» пострадал из-за ухода части зарубежных заказчиков, интеграция с «Логикой молока» может позволить расширить ассортимент.

Президент Владимир Путин 21 сентября подписал указ о передаче 100% ООО «Аптар Владимир» во временное управление АО «Эйч энд Эн». «Эйч энд Эн» — структура крупного производителя молочных продуктов «Логика молока», который включает бывшие активы Danone. Бенефициар «Логики молока» — экс-замглавы минсельхоза Чечни Руслан Алисултанов. В компаниях комментарии не предоставили.

«Аптар Владимир» стал пятым активом иностранных компаний, переданным во временное управление за последнее время. 17 сентября по указу Владимира Путина процедура введена в структурах Nestle, FM Logistic, «Ашан» и «Лемана Про». Следующим этапом может стать продажа бизнеса.

Подробнее — в материале «Ъ» «Молоку — крышки».