Минэкономики разработало поправки о расторжении соглашений с резидентами ОЭЗ

Как узнал “Ъ”, Минэкономики разработало проект поправок к закону об особых экономических зонах, которые меняют действующий порядок досрочного расторжения соглашений с резидентами таких льготных площадок. Сейчас компания может лишиться статуса резидента ОЭЗ за нарушение любого из существенных условий соглашения об осуществлении деятельности, заключаемого с управляющей компанией зоны и в каких-то случаях — с властями региона или с Минэкономики. К таким условиям относятся объем и сроки осуществления инвестиций, сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объектов капстроительства и прочее. Одновременно с лишением статуса нарушителя ждет штраф в оговоренных соглашением пределах (от 150 тыс. руб. до 5 млн руб. плюс сумма всех сэкономленных на льготах налогов).

Минэкономики предлагает изменить систему наказания и сделать ее двухэтапной. При первом нарушении существенных условий не лишать статуса резидента — только штрафовать. Суммы при этом предложены внушительные. Для технико-внедренческих проектов — 1 млн руб., для туристско-рекреационных и портовых — 5 млн руб. За нарушения по проектам достижения технологического суверенитета и структурной адаптации экономики штраф может составить 10 млн руб. Самое суровое наказание — 15 млн руб.— планируется применять при отступлении от обязательств при строительстве объектов инфраструктуры портов или аэропортов в профильных ОЭЗ.

Досрочное же расторжение соглашения будет возможно при повторных отступлениях от обязательств или от самого предмета соглашения (обещание осуществлять в ОЭЗ определенный вид деятельности). Суммы штрафов для таких случаев оставлены действующие (от 150 тыс. до 5 млн руб. плюс налоговая составляющая). Взысканные суммы поступят в бюджет региона, на территории которого расположена площадка.

Подробнее — в материале «Ъ» «Штраф для резидента».