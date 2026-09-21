«Справедливая Россия» лишилась десятка фракций в региональных парламентах

Вместе с предварительным распределением думских мандатов Центризбирком подвел итоги региональных кампаний — по выборам губернаторов и депутатов законодательных собраний. Хуже всего на них выступила «Справедливая Россия», которая лишилась сразу десятка местных фракций.

Губернаторские выборы сюрпризов не принесли: после подсчета 100% протоколов все восемь кресел предсказуемо получили действующие руководители. При этом врио глав набрали нетипично низкий результат, заручившись поддержкой менее 70% избирателей.

На выборах в законодательные собрания, которые охватили без малого половину субъектов, «Единая Россия» (ЕР) улучшила результат пятилетней давности почти повсеместно. Для КПРФ минувшие выборы можно считать неудачными. Партия сумела упрочить позиции лишь в трех регионах, однако своих фракций КПРФ при этом нигде не потеряла. Этого нельзя сказать о «Справедливой России» (СР), для которой региональная кампания завершилась полным провалом. Эсеры финишировали «с плюсом» только в Карелии, прибавив к солидным 12,8% еще 1,8 п. п. В остальном результат СР упал, а сразу в десяти субъектах — просто катастрофически.

ЛДПР и «Новым людям» региональные выборы принесли значительный успех. Для непарламентской оппозиции местные выборы ничего хорошего не принесли.

Подробнее — в материале «Ъ» «Выборы регионального значения».