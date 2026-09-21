Овечкин получил травму перед началом сезона в НХЛ

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму. Об этом сообщила журналистка Сэмми Силбер в соцсети X.

«Александр Овечкин получил травму нижней части тела; его состояние оценивается ежедневно, и сегодня он не выходил на лед»,— написала госпожа Силбер. Он добавила, что за состоянием спортсмена понаблюдают до конца недели. После этого срока в «Вашингтоне» решат, будет ли Овечкин принимать участие в предсезонных матчах.

Тренер команды Спенсер Карбери сообщил The Hockey News, что будет наблюдать за состоянием хоккеиста в ближайшие два тренировочных дня. Тогда он сможет точно сказать, будет ли Овечкин играть в домашнем предсезонном матче 25 сентября против «Бостон Брюинз» или в заключительном предсезонном матче в Филадельфии 26 сентября.

До этого Александр Овечкин пропустил первый предсезонный матч «Вашингтона» с «Бостон Брюинз». Он также не сыграет в матче против «Филадельфия Флайерз». Игра начнется в 02:00 мск.

Александр Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. В его составе он выигрывал Кубок Стэнли в 2018 году. Он также остается рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах.