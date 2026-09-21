«Единая Россия» по итогам выборов создаст в новой Госдуме рекордно большую фракцию

По итогам завершившихся выборов «Единая Россия» сформирует в Госдуме крупнейшую фракцию за всю свою историю, заняв в нижней палате более трех четвертей мест. Это следует из предварительных результатов голосования, обнародованных Центризбиркомом 21 сентября. Представительство в Думе сохранили и все четыре оппозиционные партии, хотя занявшая в итоге пятое место «Справедливая Россия» преодолела пятипроцентный барьер буквально «на флажке».

Думская кампания-2026 была морально и физически одной из самых сложных, но, несмотря на все вызовы и угрозы, прошла «максимально чисто и спокойно». Об этом заявила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова 21 сентября, подводя предварительные итоги выборов. Всего в голосовании приняли участие 59,32% избирателей (62,6 млн человек), и это рекордный показатель за последние десять лет. Недействительными в связи с различными нарушениями были признаны 36 850 бюллетеней на 20 участках в 12 регионах, и это немного, подчеркнула глава ЦИКа: «В принципе и говорить-то почти не о чем». Случаев отмены результатов голосования не зафиксировано.

Опрошенные “Ъ” эксперты считают высокую явку логичной, но кампании партий оценивают по-разному.

Подробнее — в материале «Ъ» «Единство на три четверти».