Собянин и Силуанов обсудили подходы к обеспечению сбалансированности госказны

На пленарной сессии Московского финансового форума, который прошел 21 сентября в столичном Манеже, главной темой стала устойчивость финансовой системы как основы развития. Все обсуждение было построено в формате диалога между региональной и федеральной властью в лице мэра Москвы Сергея Собянина и главы Минфина Антона Силуанова. Такой формат «пленарки» избирается не впервые — тот же дуэт был в президиуме форума в 2024 году. Впрочем, в этот раз обсуждение обошлось без модератора, которым по традиции на форуме выступал глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров — в его отсутствие чиновники сами задавали вопросы друг другу.

Нашлось при этом место и для новостей. Как сообщил Антон Силуанов, уже в четверг, 24 сентября, проект бюджета на следующую трехлетку будет рассматриваться на заседании правительства. По мнению министра, Минфину удалось сбалансировать бюджет так, чтобы «этот баланс не влиял на экономику, высокую стоимость денег, чтобы деньги были». Приоритеты те же, что и в последние несколько лет,— оборона и социальные обязательства.

В детали бюджета министр вдаваться не стал, сообщив лишь заложенный на 2027 год прогноз его дефицита — «около 2% ВВП». Такой дефицит, по его словам, не несет рисков для стабильности госказны. К нему Минфин пришел после выработки «ряда мер по бюджетной консолидации» — «пришлось где-то покопать, где-то поработать с ресурсной базой, поработать с расходными обязательствами». При этом, подчеркнул министр, удалось «состыковаться с ЦБ»: по его словам, Минфин в проекте бюджета сделал все, чтобы у регулятора были возможности для смягчения денежно-кредитной политики. То есть для снижения ключевой ставки.

Банк России отреагировал на такое послание сразу же, и эта реакция была довольно сдержанной. Как отметил зампред ЦБ Алексей Заботкин, названные параметры бюджета укладываются в траекторию структурного первичного дефицита из июльского прогноза регулятора, так что только из-за бюджетного фактора изменение траектории ставки в октябре маловероятно. Впрочем, прогноз ЦБ будет актуализироваться, ведь в него была заложена старая цена отсечения по нефти — $59 за баррель со снижением на $1 в год, вплоть до $55 в 2030-м. Антон Силуанов же сообщил, что проект сверстан с учетом базовый цены на нефть в $50 за баррель на все три года. Предвосхищая вопрос (сейчас цена колеблется вокруг отметки $100 за баррель) министр задал его сам: «Почему так мало?» И сам же пояснил: «На самом деле это не мало» — не исключено, что цена будет ниже, а риски для бюджета создавать не стоит.

Подробнее — в материале «Бюджет вышел на Манеж».