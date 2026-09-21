В дни голосования на выборах количество кибератак увеличилось почти в восемь раз

Рост среднего числа сетевых атак в России с 18 по 20 сентября по сравнению с другими днями сентября составил 373%, а по сравнению остальными днями этого года — 698%, приводят данные эксперты ИБ-вендора Curator. В понедельник, 21 сентября, уровень активности злоумышленников снизился до среднегодовых результатов.

При этом, по данным Curator, большая часть атак за выходные пришлась на банки, однако на это влияет распределение клиентской базы компании. Источник “Ъ” на телеком-рынке отмечает, что в дни голосования фиксировалась повышенная активность атак почти во всех сегментах. Ведущий эксперт Центра стратегической поддержки отечественных технологий Анастасия Безрукова добавляет, что показатели Curator «не означают, что другие отрасли не страдали». Как раз наоборот, данные из официальных источников и сообщения участников рынка подтверждают, что кампания была комплексной и нацеленной на широкий круг критически важных объектов, добавляет она.

Основной тип атак, по данным Curator, был преимущественно волюметрическим по UDP-каналам и IP (атаки на исчерпание пропускной способности сети, когда злоумышленники обрушивают на инфраструктуру большой объем трафика, чтобы нарушить работу сервиса). При этом атаки проходили как на сетевом и транспортном уровнях (L3/L4 по OSI), так и на уровне приложений (L7) в равной степени активности.

Повышенный натиск на ИТ-инфраструктуру подтверждают и в DDoS-Guard. Однако руководитель защиты на уровне веб-приложений компании Артур Хачиянц отмечает увеличение не количества, а мощности атак. За прошедшие выходные она была стабильно выше в 1,5–2 раза, чем в прочие дни сентября.

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