Хакерская явка

Среднее число сетевых атак в период выборов в Госдуму 18–20 сентября выросло почти на 400% по сравнению с другими днями сентября и на 700% — с показателями в целом по году. При этом атаки задели не только ресурсы избирательной системы, но и почти все сегменты рунета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Рост среднего числа сетевых атак в России с 18 по 20 сентября по сравнению с другими днями сентября составил 373%, а по сравнению остальными днями этого года — 698%, приводят данные эксперты ИБ-вендора Curator. В понедельник, 21 сентября, уровень активности злоумышленников снизился до среднегодовых результатов.

При этом, по данным Curator, большая часть атак за выходные пришлась на банки, однако на это влияет распределение клиентской базы компании. Источник “Ъ” на телеком-рынке отмечает, что в дни голосования фиксировалась повышенная активность атак почти во всех сегментах. Ведущий эксперт Центра стратегической поддержки отечественных технологий Анастасия Безрукова добавляет, что показатели Curator «не означают, что другие отрасли не страдали». Как раз наоборот, данные из официальных источников и сообщения участников рынка подтверждают, что кампания была комплексной и нацеленной на широкий круг критически важных объектов, добавляет она.

Основной тип атак, по данным Curator, был преимущественно волюметрическим по UDP-каналам и IP (атаки на исчерпание пропускной способности сети, когда злоумышленники обрушивают на инфраструктуру большой объем трафика, чтобы нарушить работу сервиса). При этом атаки проходили как на сетевом и транспортном уровнях (L3/L4 по OSI), так и на уровне приложений (L7) в равной степени активности.

Повышенный натиск на ИТ-инфраструктуру подтверждают и в DDoS-Guard. Однако руководитель защиты на уровне веб-приложений компании Артур Хачиянц отмечает увеличение не количества, а мощности атак. За прошедшие выходные она была стабильно выше в 1,5–2 раза, чем в прочие дни сентября.

«Хотя у нас до этого и были более длительные атаки (в июле), но их мощность не достигала сентябрьских. С другой стороны, у нас по пиковым значениям были похожие атаки в конце января и начале апреля, но длительность тех атак также не достигала сентябрьских»,— говорит он. Среди прочего он отмечает аномальные всплески активности в игровой индустрии.

«18–20 сентября мы наблюдали атаки не только на выборную инфраструктуру, но и на другие системообразующие для инфраструктуры страны вроде крупных банков и органов госвласти. Все попытки злоумышленников повлиять на стабильность целевых организаций не увенчались успехом»,— поделились в ГК «Солар» (входит в «Ростелеком»). Таким образом, по мере отражения основных атакующих воздействий злоумышленники расширяли набор целей, пытаясь создать дополнительное давление через предприятия, не связанные напрямую с электронным голосованием.

Атаковались как сами сайты игр и игровых компаний, так и сайты данной тематики, например форум, игровые новости и прочее. Усиление фиксируется в четыре раза по сравнению с остальными днями третьего квартала 2026 года.

Как сообщил 20 сентября на мероприятии в ЦИКе представитель Роскомнадзора Александр Ижко, в дни голосования зафиксированы 1553 DDoS-атаки на ресурсы ЦИКа, ДЭГ, ЕПГУ, ЕСИА и ДИТ Москвы с зарубежного сегмента сети интернет, которые были отражены на трансграничных узлах оборудования ТСПУ. Также произошло 918 аварийных ситуаций на сетях связи, обеспечивающих работу избирательных комиссий всех уровней. «Влияния на функционирование сетей связи, обеспечивающих работу избирательных комиссий, и ресурсы ЦИКа, ДЭГ, ЕПГУ, ЕСИА и ДИТ Москвы упомянутые инциденты не оказали»,— добавили в службе.

«Такие события федерального масштаба традиционно привлекают внимание хактивистских группировок, которые стремятся нарушить работу значимых цифровых сервисов и добиться публичного резонанса»,— отмечает эксперт Kaspersky DDoS Protection Вячеслав Кириллов. «Главный триггер, на мой взгляд, очевиден — это единый день голосования»,— говорит Анастасия Безрукова. По ее словам, такие события используются для массированных кибератак с целью дестабилизации, создания видимости сбоев и подрыва доверия к результатам.

Филипп Крупанин