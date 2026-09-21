Президент Киргизии поздравил Путина с проведением выборов в Госдуму

Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил российского лидера Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму. Об этом сообщила пресс-служба киргизского президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Убежден, что Государственная Дума нового созыва внесет весомый вклад в реализацию масштабных задач, стоящих перед Российской Федерацией, и дальнейшее поступательное развитие страны, осуществляемое под Вашим руководством»,— приводит пресс-служба слова господина Жапарова.

Он добавил, что Киргизия придает особое значение сотрудничеству законодательных органов двух стран. Садыр Жапаров назвал межпарламентские связи важной составляющей киргизско-российских отношений. Глава Киргизии выразил надежду на продолжение сотрудничества с Россией и сохранение дружественных связей между народами.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября одновременно с региональными и муниципальными кампаниями. По данным ЦИК после обработки более 97% протоколов, «Единая Россия» получает 57,96% голосов по федеральному партийному списку, КПРФ — 13,67%, ЛДПР — 8,96%, «Новые люди» — 7,91%, «Справедливая Россия» — 5,1%.