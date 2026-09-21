Верховный суд разъяснил правила начисления льготной пошлины для импортных шин

Верховный суд РФ (ВС) разъяснил, как проверять и чем подтверждать соответствие ввозимого товара той номенклатуре, которая дает право на льготу по пошлинам. Спор возник по поводу ввоза из Китая шин, заявленных для езды спецтехники по бездорожью. На импорт таких товаров предусмотрена льготная пошлина в 5% их стоимости. Но таможенники классифицировали продукцию как обычные шины для грузовых автомобилей, что повлекло доначисление ввозного сбора по ставке 10% и еще антидемпинговых пошлин в размере 32%. Арбитражные суды встали на сторону импортеров, но ВС счел право на льготу недоказанным в том числе потому, что китайские шины не соответствовали российскому ГОСТу.

В ФТС РФ “Ъ” сообщили, что ВС оценил обстоятельства дела и доводы сторон с учетом ГОСТа и целей таможенного регулирования. Там уточнили, что для исключения рисков доначисления пошлин импортер может обратиться за госуслугой предварительного решения о классификации.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тарифом по бездорожью».