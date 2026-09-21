«Русал» представил новые расчеты цен на алюминий для внутреннего рынка
«Русал» на встрече с потребителями 21 сентября представил новую формулу расчета стоимости алюминия на внутреннем рынке, рассказали “Ъ” два ее участника. По их словам, новая формула будет базироваться на среднем значении котировок на Лондонской бирже металлов (LME) и Шанхайской фьючерсной бирже (SHFE) за 30 дней в течение двух месяцев до даты поставки с учетом премий для Европы, Азии и Америки. Базовая цена будет учитывать стоимость доставки железнодорожным транспортом до Поволжья — ключевого кластера российских переработчиков. Для покупателей из остальных регионов цена будет увеличиваться соразмерно транспортным расходам.
Согласно предложению «Русала», при акцепте оферты до 30 сентября новые условия вступят в силу с 1 октября, при принятии до 31 октября — с 1 ноября, после 31 октября — с 1 декабря. По прогнозам компании, переход на новую формулу обеспечит уменьшение стоимости алюминия в России на $40–100 за каждую тонну.
В «Русале» заявили “Ъ”, что формула выработана с учетом мнений ФАС, Минпромторга, клиентов и актуальных реалий экспортных продаж российского алюминия.
Собеседник “Ъ” в одной из компаний-потребителей считает, что «Русал» целенаправленно предпринимает шаги на увеличение зависимости внутренних цен от внешних геополитических факторов. По его словам, фактически компания предлагает снизить зависимость от цен LME со 100% до 94,2% и создала ажиотаж, предложив преференции тем, кто согласится на эти условия. Собеседник “Ъ” добавляет, что в случае закрытия части российских предприятий «Русала» по производству бокситов и глинозема цены на их продукцию будут определяться за рубежом, что также подтолкнет вверх стоимость алюминия для внутренних потребителей.
Подробнее — в материале «Ъ» «Алюминий набирает форму».
Предложение «Русала» об изменении формулы ценообразования на алюминий для внутреннего рынка последовало после того, как Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в марте 2026 года выдала компании предупреждение о необходимости до 30 апреля пересмотреть условия договоров на поставку алюминия, поскольку внутренние цены превышали экспортные. ФАС указала, что «Русал» учитывает в ценах региональную премию, привязанную к европейскому рынку, хотя экспорт был переориентирован на Азию, где цены ниже. В мае 2026 года ФАС предложила «Русалу» перейти на механизм экспортного паритета, рассчитывая стоимость как среднюю цену экспорта в Китай, Азию, Европу и Америку за вычетом логистики и пошлин.
В июле 2026 года ФАС возбудила антимонопольное дело против «Русала» из-за неисполнения предписания о корректировке цен на алюминий, считая, что компания навязывает невыгодные условия российским переработчикам. «Русал» оспорил это предупреждение в суде, заявляя, что требование о новой сбытовой политике противоречит закону «О конкуренции», поскольку предполагает сегрегацию потребителей на разные ценовые группы.