Алюминий набирает форму

«Русал», в отношении которого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело из-за стоимости алюминия в России, представил новую формулу цен для внутренних потребителей. По замыслу компании цена будет складываться исходя из котировок на биржах в Лондоне и Шанхае с учетом премий для Европы, Азии и Америки. Потребители считают изменения несущественными, а ФАС заявила, что не согласовывала формулу и обсуждение будет продолжено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

«Русал» на встрече с потребителями 21 сентября представил новую формулу расчета стоимости алюминия на внутреннем рынке, рассказали “Ъ” два ее участника. По их словам, новая формула будет базироваться на среднем значении котировок на Лондонской бирже металлов (LME) и Шанхайской фьючерсной бирже (SHFE) за 30 дней в течение двух месяцев до даты поставки с учетом премий для Европы, Азии и Америки. Базовая цена будет учитывать стоимость доставки железнодорожным транспортом до Поволжья — ключевого кластера российских переработчиков. Для покупателей из остальных регионов цена будет увеличиваться соразмерно транспортным расходам.

Новая формула ценообразования на алюминий на российском рынке составлена исходя из структуры экспорта компании. В частности, 68,5% веса обеспечат страны Азии, за исключением Китая, и офшорные поставки в КНР по ценам на LME с учетом премии в портах Японии (MJP). Еще 24% — доля продаж в Европу, Африку, на Ближний Восток и страны СНГ по ценам на LME с учетом премии в Роттердаме, 5,8% — экспорт в Китай по котировкам SHFE, 1,7% — поставки в Америку по ценам на LME с местной премией. Распределение долей действительно до конца первой половины 2027 года. Сейчас цены на алюминий в России рассчитываются исходя из котировок на LME и премии в Роттердаме.

Согласно предложению «Русала», при акцепте оферты до 30 сентября новые условия вступят в силу с 1 октября, при принятии до 31 октября — с 1 ноября, после 31 октября — с 1 декабря. По прогнозам компании, переход на новую формулу обеспечит уменьшение стоимости алюминия в России на $40–100 за каждую тонну.

В «Русале» заявили “Ъ”, что формула выработана с учетом мнений ФАС, Минпромторга, клиентов и актуальных реалий экспортных продаж российского алюминия.

«Цена по новой формуле будет определяться как средневзвешенный размер биржевых котировок на экспортных для российского алюминия рынках с учетом доли каждого рынка в общей структуре экспортных продаж. Вес индикаторов в формуле будет пересматриваться раз в полгода и подтверждаться независимым аудитором»,— поясняют в компании. В ближайшие дни «Русал» направит российским клиентам оферту о переходе на новую формулу. По состоянию на сегодняшний день цена по новой формуле для клиентов России была бы примерно на $70 за тонну ниже, добавили в компании.

ФАС 15 июля сообщила, что возбудила в отношении «Русала» дело по признакам навязывания невыгодных условий российским переработчикам. В конце марта служба предупредила компанию о необходимости исключить из договоров положения, из-за которых цены на металл в России превышали экспортные. Как указывала ФАС, для потребителей на внутреннем рынке «Русал» учитывает премию, основанную на европейском показателе, хотя алюминий из РФ сегодня поставляется в основном в Азию, где цены ниже. В проекте анализа практик ценообразования на рынке алюминия (есть у “Ъ”) предлагалось определять цены на металл в России исходя из отгрузок в Китай, Азию, Европу и Америку, котировок на LME либо SHFE в зависимости от направления, без учета расходов на доставку.

В ФАС сообщили, что новая формула не согласовывалась с ведомством и служба продолжает прорабатывать с «Русалом» и потребителями алюминия тот вариант, который будет учитывать интересы всех участников рынка. Рассмотрение дела о нарушении «Русалом» антимонопольного законодательства продолжается, подчеркнули в ФАС.

Собеседник “Ъ” в одной из компаний-потребителей считает, что «Русал» целенаправленно предпринимает шаги на увеличение зависимости внутренних цен от внешних геополитических факторов.

По его словам, фактически компания предлагает снизить зависимость от цен LME со 100% до 94,2% и создала ажиотаж, предложив преференции тем, кто согласится на эти условия. Собеседник “Ъ” добавляет, что в случае закрытия части российских предприятий «Русала» по производству бокситов и глинозема (см. “Ъ” от 28 августа) цены на их продукцию будут определяться за рубежом, что также подтолкнет вверх стоимость алюминия для внутренних потребителей.

Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников замечает, что в предложении «Русала» отсутствуют механизмы защиты покупателя, в том числе торгово-сбытовой политики, которую ФАС требовала разработать еще в 2025 году. По его словам, сама конструкция работает только при текущем огромном разрыве между азиатскими и европейскими премиями. Как только разрыв сузится, российский рынок получит цену выше текущей, поясняет он. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов добавляет, что логистическая поправка к цене должна быть симметричной: «Если базис — Поволжье, то поставка в более дорогой регион дорожает на фактическую разницу транспортных расходов, а в более дешевый должна удешевляться».

Полина Трифонова